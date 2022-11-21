https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-22-noyabrya-1042739187.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Во вторник, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен дождь разной интенсивности.Атмосферное давление нестабильное, пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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