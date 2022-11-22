https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/konferentsiya-v-chest-100-letiya-abkhazskogo-nauchnogo-obschestva-otkrylas-v-sukhume-1042748970.html
Конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества открылась в Сухуме
Конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества открылась в Сухуме
Научную конференцию совместно организовали Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский госуниверситет и Северо-Кавказский федеральный университет. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T13:50+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная научная конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований во вторник, 22 ноября.Абхазское научное общество издавало свои известия, труды, журнал "Субтропики", занималось изучением флоры и фауны, вопросами сельского хозяйства, историей, археологией, этнологией Абхазии, по инициативе АБНО проводились научные мероприятия, среди которых – первый съезд краеведов черноморского побережья и западного Кавказа, который был проведен в 1924 году.Абхазское научное общество объединяло до трехсот человек из всех районов республики, имело тесные контакты с учеными из Москвы, Ленинграда, Тифлиса и других городов СССР, а также зарубежных стран, добавил Ашуба.28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии Абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. 5 августа 1931 года было принято решение о слиянии АБНО с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы.Новый научный центр получил название – Абхазский научно-исследовательский институт краеведения. После был зачитан приветственный адрес спикера Парламента Лаши Ашуба к участникам конференции, выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, проректор по научной работе АГУ Джульетта Адлейба. В рамках однодневной научной конференции с научными докладами выступят абхазские и российские ученые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/yubiley-akademii-nauk-abkhazii-torzhestvennoe-zasedanie-v-kabmine-1042455636.html
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наука, абхазия
Конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества открылась в Сухуме
13:50 22.11.2022 (обновлено: 14:33 22.11.2022)
Научную конференцию совместно организовали Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский госуниверситет и Северо-Кавказский федеральный университет.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная научная конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований во вторник, 22 ноября.
"В дореволюционной Абхазии существовало несколько научных обществ, на их основе 6 августа 1922 года именно здесь по инициативе руководителя Абхазии Нестора Аполлоновича Лакоба было создано Абхазское научное общество. Было выделено несколько кабинетов, где проходила работа до 1924 года. Затем перешли в здание нынешнего Абхазского государственного музея", – рассказал директор АбИГИ Арда Ашуба.
Абхазское научное общество издавало свои известия, труды, журнал "Субтропики", занималось изучением флоры и фауны, вопросами сельского хозяйства, историей, археологией, этнологией Абхазии, по инициативе АБНО проводились научные мероприятия, среди которых – первый съезд краеведов черноморского побережья и западного Кавказа, который был проведен в 1924 году.
Абхазское научное общество объединяло до трехсот человек из всех районов республики, имело тесные контакты с учеными из Москвы, Ленинграда, Тифлиса и других городов СССР, а также зарубежных стран, добавил Ашуба.
"Абхазское научное общество внесло весомый вклад и в дело охраны памятников, природы в Абхазии. АБНО первым поставило об этом вопрос и представило в ЦИК ССР Абхазии проект декрета, а затем принимало деятельное участие в работе комиссии по охране памятников страны", – подчеркнул директор АбИГИ.
28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии Абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. 5 августа 1931 года было принято решение о слиянии АБНО с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы.
Новый научный центр получил название – Абхазский научно-исследовательский институт краеведения. После был зачитан приветственный адрес спикера Парламента Лаши Ашуба к участникам конференции, выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, проректор по научной работе АГУ Джульетта Адлейба. В рамках однодневной научной конференции с научными докладами выступят абхазские и российские ученые.