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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T16:25+0300
2022-11-22T16:25+0300
2022-11-22T16:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В среду, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 ноября
16:25 22.11.2022 (обновлено: 16:57 22.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В среду, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.