https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-23-noyabrya-1042754853.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В среду, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии