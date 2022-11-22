https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/vystavka-rabot-nugzara-logua-otkrylas-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1042754135.html

Выставка работ Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале

Выставка работ Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале

Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по... 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T15:45+0300

2022-11-22T15:45+0300

2022-11-22T16:08+0300

в абхазии

культура

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.Она добавила, что в этом году произошло еще одно важное событие – в честь юбилея Абхазского государственного университета отделение искусств стало факультетом искусств."И совершенно не случайно у нас в соседнем зале целая стена принадлежит нашим молодым художникам, которые еще вчера были студентами, у которых руководителем был Нугзар Логуа. Нугзар Чичикович как художник, участник большого художественного процесса, в котором есть место и творчеству, и просветительской, и педагогической деятельности", – подчеркнула Арсалия.Среди выступавших на открытии выставки был руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Посетители выставки до 30 ноября смогут полюбоваться скульптурными работами и картинами Нугзара Логуа, а также живописью его тринадцати учеников.Нугзар Логуа родился 20 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Сухумское художественное училище, выпускник Тбилисской академии художеств. С 1997 по 2001 годы – председатель Союза художников Абхазии. С 2005 по 2011 годы – министр культуры Абхазии, участвовал в более 170 выставках в Абхазии, России и дальнем зарубежье. Из них две персональные выставки в Италии и Сан-Марино.Картины Нугзара Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Японии, Италии, Турции и в других странах. Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nugzaru-logua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-rabotnika-kultury-1038737186.html

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культура, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум