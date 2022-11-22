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Выставка работ Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале
Выставка работ Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале
Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по... 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T15:45+0300
2022-11-22T16:08+0300
в абхазии
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центральный выставочный зал г. сухум
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.Она добавила, что в этом году произошло еще одно важное событие – в честь юбилея Абхазского государственного университета отделение искусств стало факультетом искусств."И совершенно не случайно у нас в соседнем зале целая стена принадлежит нашим молодым художникам, которые еще вчера были студентами, у которых руководителем был Нугзар Логуа. Нугзар Чичикович как художник, участник большого художественного процесса, в котором есть место и творчеству, и просветительской, и педагогической деятельности", – подчеркнула Арсалия.Среди выступавших на открытии выставки был руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Посетители выставки до 30 ноября смогут полюбоваться скульптурными работами и картинами Нугзара Логуа, а также живописью его тринадцати учеников.Нугзар Логуа родился 20 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Сухумское художественное училище, выпускник Тбилисской академии художеств. С 1997 по 2001 годы – председатель Союза художников Абхазии. С 2005 по 2011 годы – министр культуры Абхазии, участвовал в более 170 выставках в Абхазии, России и дальнем зарубежье. Из них две персональные выставки в Италии и Сан-Марино.Картины Нугзара Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Японии, Италии, Турции и в других странах. Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nugzaru-logua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-rabotnika-kultury-1038737186.html
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культура, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум
культура, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум

Выставка работ Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале

15:45 22.11.2022 (обновлено: 16:08 22.11.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

"Сегодняшняя выставка дает зрителям возможность увидеть не только те работы, которые мы представляем очень часто на выставках в течение года, но и более масштабно представить работы последних десятилетий и совершенно новые работы, которые созданы в этом году", – отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Она добавила, что в этом году произошло еще одно важное событие – в честь юбилея Абхазского государственного университета отделение искусств стало факультетом искусств.
Нугзар Логуа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
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Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры
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"И совершенно не случайно у нас в соседнем зале целая стена принадлежит нашим молодым художникам, которые еще вчера были студентами, у которых руководителем был Нугзар Логуа. Нугзар Чичикович как художник, участник большого художественного процесса, в котором есть место и творчеству, и просветительской, и педагогической деятельности", – подчеркнула Арсалия.
Среди выступавших на открытии выставки был руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

"Я думаю, что модерн – особое искусство, все зависит от того каким образом ты посмотришь на те или иные картины и скульптуры. Из того, что мне удалось посмотреть, видно, что эти картины насыщены светом и добром, и они очень хорошо и выпукло отражают Абхазию", – отметил он.

Посетители выставки до 30 ноября смогут полюбоваться скульптурными работами и картинами Нугзара Логуа, а также живописью его тринадцати учеников.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия
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Выставка Нугзара Логуа
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
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Выставка Нугзара Логуа
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Выставка Нугзара Логуа
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Выставка Нугзара Логуа
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Выставка Нугзара Логуа
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Выставка Нугзара Логуа
Нугзар Логуа родился 20 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Сухумское художественное училище, выпускник Тбилисской академии художеств. С 1997 по 2001 годы – председатель Союза художников Абхазии. С 2005 по 2011 годы – министр культуры Абхазии, участвовал в более 170 выставках в Абхазии, России и дальнем зарубежье. Из них две персональные выставки в Италии и Сан-Марино.
Картины Нугзара Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Японии, Италии, Турции и в других странах. Нугзар Логуа – член Союза художников Абхазии, декан факультета искусств Абхазского государственного университета, с 2020 года советник президента Абхазии по вопросам культуры и науки.
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