https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/es-zaplatit-milliardy-za-rossiyskuyu-pravdu-1042764479.html

ЕС заплатит миллиарды за российскую правду

ЕС заплатит миллиарды за российскую правду

Прямо сейчас в мире энергетики происходят события, которые максимально наглядно подтверждают крайне неприятный для западной аудитории факт — Россия вновь... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T13:00+0300

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Международная группа импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) сообщила, что в мире заключены все возможные долгосрочные контракты на поставку СПГ вплоть до 2026 года. Напоминаем, что на дворе конец 2022-го, то есть в следующие четыре года все желающие будут вынуждены приобретать СПГ исключительно в рамках спотовых контрактов вне зависимости от размера товарной партии, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Начнем с того, что исходная идея так называемых коротких сделок действительно подразумевала приятные условия для покупателей углеводородов. Правда, работал этот алгоритм исключительно до того момента, пока его подпирали мощные невидимые колонны долгосрочных контрактов, обеспечивая приятную и стабильную подушку ресурсов. С подачи Вашингтона (задолго до начала СВО) в массовое сознание рядовых граждан и работников профильных отраслей всего мира стали молотом вколачивать постулат, который радостно подхватил Евросоюз: что долгосрочные контракты с Россией — это кабала и зависимость и что покупать нужно здесь и сейчас, благо рынок переполнен предложениями по нефти и газу.Слова Владимира Путина, российского министра энергетики и главы "Газпрома" годами растворялись в западном информационном тумане, не доходя до сознания людей, принимающих жизненно важные решения. Путин, Новак и Миллер суммарно потратили, наверное, сотни часов, тщетно доводя до западного истеблишмента простую и очевидную истину: спот не является панацеей и гарантией низких цен. Гарантировать энергетическую и финансовую стабильность могут именно долгосрочные контракты, в которых всегда прописываются все мыслимые кризисные ситуации, влияющие на исполнение соглашения, будь то стремительные колебания цен или жесткий форс-мажор вроде землетрясения или войны. Все эти условия самым скрупулезным образом отображаются в контрактах, что позволяет легко разрешать все споры в судебном порядке. Любой юрист подтвердит: нет ничего приятнее, чем судиться по контрактам. Написано — выполняйте, любой суд встанет на сторону компании, чьи интересы были ущемлены, если, скажем, без обоснованных причин выросла стоимость продукции или объем поставок не соответствует заявленному.Этот постулат в полной мере подтвердился в самом начале пандемии COVID-19, когда страны и континенты стали окукливаться внутри собственных границ, а международная логистика в одночасье рухнула. Весь мир немилосердно штормило целых два года, в течение которых правительства в прямом смысле дрались за свободные объемы углеводородов, не выбирая методов и цен. Апогеем антироссийского спотового безумия стал март текущего года, когда пул западных стран попробовал ввести первые санкции и путем уменьшения импорта осушить российский бюджет. Тогда стоимость природного газа установила абсолютный рекорд в истории человечества, пробив заоблачную отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Просто для понимания: это в шесть-семь раз дороже, чем в тот же момент за тот же объем платили Германия, Австрия и Польша, получавшие газ по многолетним контрактам.Здесь, чтобы не прослыть голословным, нужно понимать простые вещи и факты.В настоящий момент Евросоюз накопил в своих подземных хранилищах около ста миллиардов кубометров природного газа, из которых тем или иным государствам принадлежит всего лишь десять. То есть девять десятых упомянутого объема — собственность частных компаний, которые будут реализовывать энергоресурсы в пиковый сезон и, естественно, с соблюдением главной заповеди бизнеса, то бишь получения максимальной прибыли. Теории о том, что сферический Брюссель может повлиять на частников и принудить их продавать свою собственность — к тому же чрезвычайно востребованную на рынке — хотя бы с минимальной наценкой, мы оставим простодушным и доверчивым.Даже если смоделировать ситуацию, когда население всех стран Европы начнет жестко экономить свет и тепло, то запасов в ПХГ все равно будет недостаточно для комфортного прохождения зимы. Потому что только на обеспечение сугубо коммунальных потребностей — то есть нагрев питьевой и технической воды, а также производство электричества — ЕС в прошлом году потратил 160 миллиардов кубометров газа. Естественно, евроколлектив переживет грядущую зиму, но открытым остается вопрос, как и с какими финансовыми потерями. Потому что российские трубы на дне Балтики взорваны, украинский транзит не работает, а газовозы частных экспортеров могут запросто уйти в Азию, если ценовое предложение там станет привлекательнее. А если и останутся, то, вне всяких сомнений, будут выбивать из покупателей максимально возможную цену — и можно не сомневаться, что получат ее. Деваться европейцам просто некуда.Кстати, последняя как нельзя лучше демонстрирует правдивость всего описанного выше.В 2018 году при активном лоббировании тогдашнего канцлера Себастьяна Курца австрийская компания OMV заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт аж до 2040 года. Но в 2022-м в условиях растущего дефицита венгры проявили суверенитет и заключили соглашение на дополнительные поставки, а Вена нет. Потому в Венгрии стоимость света и тепла для населения выросла в пределах пары десятков процентов, а в Австрии официально введена тарифная надбавка с привязкой ко времени. Электричество ровно в 21 час становится на пятьсот процентов дороже, чем оно же, но днем.Чтобы хоть как-то купировать негативные тенденции, европейские страны делают головокружительные кульбиты. Например, на днях Минэкономики и МИД Германии официально заявили, что нет ничего плохого в том, чтобы покупать газ у Азербайджана, даже если фактически это газ из России.Крупнейшие мировые экономики — американская и китайская — кстати, тяготеют как раз к долгосрочным соглашениям.Соединенные Штаты полностью покрывают собственные внутренние потребности в природном газе, а излишки реализуют именно по спотовым контактам, что позволяет манипулировать рынками, оказывать политическое давление и попутно получать сверхприбыли. Именно Вашингтон в свое время провел агрессивную рекламную кампанию внутри ЕС, убедив пул стран отказаться от контрактов продолжительностью в пять-десять лет.Растущей китайской экономике требуется много газа, потому Пекин скупает все доступные объемы, однако планомерно увеличивает долю именно трубопроводного газа и именно на базе многолетних договоренностей. Со стороны России уже работает газопровод "Сила Сибири" и ведется проектирование его брата-близнеца. Кроме того, буквально на днях китайский государственный гигант Sinopec заключил соглашение с компанией QatarEnergy. Согласно условиям контракта, катарцы будут поставлять по четыре миллиона тонн СПГ в год, ради чего уже сейчас разворачивают дополнительные мощности, планируя повысить производство с текущих 77 миллионов до 110 уже к 2026 году. Совсем забыли упомянуть: данное соглашение заключено на 27 лет — срок, способный вызвать обморок в любом европейском правительстве.В завершение беседы скажем, что, по оценке Управления энергетической информации (EIA), коллективный Запад начиная с 24 февраля заплатил России за поставки углеводородов свыше 110 миллиардов долларов, а изменения российского законодательства позволили только с "Газпрома" взыскать в бюджет нашей страны дополнительные 1,2 триллиона рублей. То есть в России есть и газ, и деньги. У Европы есть немного газа и печатный станок, который позволяет купить топливо. Но итоговых цыплят инфляции, в отличие от известной поговорки, мы посчитаем по весне.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/gazprom-zayavil-ob-osedanii-na-ukraine-moldavskogo-gaza-1042750557.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/germaniya-ne-protiv-zakupki-evropoy-rossiyskogo-gaza-u-baku-1042740364.html

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колумнисты, аналитика, электроэнергетика, в мире