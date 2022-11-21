https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/germaniya-ne-protiv-zakupki-evropoy-rossiyskogo-gaza-u-baku-1042740364.html

Германия не против закупки Европой российского газа у Баку

Германия не против закупки Европой российского газа у Баку

На фоне приближающейся холодной зимы и роста цен на энергоносители Европа ищет альтернативные источники газа и нефти. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T18:52+0300

2022-11-21T18:52+0300

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Германия не видит противоречий в планах европейских стран покупать российский газ у Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления представителей германских министерств экономики и иностранных дел.При этом он добавил, что по трубопроводу в Германию российский газ не поступает, хотя нельзя исключать того, что и газ из Баку может быть российского происхождения."В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти", - добавил представитель МИД ФРГ.После начала военной спецоперации на Украине, западные страны во главе с США наложили на Россию ряд жестких санкций. Россия, в свою очередь, запретила другим странам оплачивать энергоносители в валюте.На фоне российских санкций в Европе нарастает энергетический кризис и европейские политики ищут альтернативные источники сырья. Так, в июле Брюссель заключил сделку с Баку, согласно которой экспорт газа в Европу удвоится к 2027 году.В то время как российский "Газпром", в свою очередь, с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан. Объем поставок до марта 2023 года составит до миллиарда кубометров.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vystrel-v-sobstvennoe-koleno-samoistyazanie-sanktsiyami-1042354437.html

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