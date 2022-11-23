https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/okolo-20-tysyach-tonn-mandarinov-planiruyut-sobrat-v-gulrypshskom-rayone-1042762171.html

Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе

Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе

По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T12:10+0300

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в абхазии

мандарины

гулрыпшский район

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Управления сельского хозяйства при администрации района Рафик Григорян.Это в два раза больше урожая 2021 года. По словам Григоряна, качество мандаринов хорошее, хотя из-за засухи высока доля мелкокалиберного урожая. Есть и проблема с реализацией.В районе три крупных хозяйства, а также множество мелких. В совокупности в районе более 1000 гектаров земли заняты цитрусовыми. 99% из них засажены мандаринами. Основные посадки цитрусовых были произведены в 60-х годах прошлого столетия. Деревья уже биологически устарели."Цитрусовые хорошо плодоносят 50-60 лет, затем их надо обновлять. Но, к сожалению, есть проблемы с обновлением. Для этого нужны финансовые вложения. Крестьяне, которые сами закладывают сады, они более активно обновляют их, потому что хозяйства маленькие, и своими силами справляются”, – добавил он.По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html

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мандарины, гулрыпшский район, абхазия