https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/okolo-20-tysyach-tonn-mandarinov-planiruyut-sobrat-v-gulrypshskom-rayone-1042762171.html
Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе
Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе
По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T12:10+0300
2022-11-23T12:10+0300
2022-11-23T12:41+0300
в абхазии
мандарины
гулрыпшский район
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Управления сельского хозяйства при администрации района Рафик Григорян.Это в два раза больше урожая 2021 года. По словам Григоряна, качество мандаринов хорошее, хотя из-за засухи высока доля мелкокалиберного урожая. Есть и проблема с реализацией.В районе три крупных хозяйства, а также множество мелких. В совокупности в районе более 1000 гектаров земли заняты цитрусовыми. 99% из них засажены мандаринами. Основные посадки цитрусовых были произведены в 60-х годах прошлого столетия. Деревья уже биологически устарели."Цитрусовые хорошо плодоносят 50-60 лет, затем их надо обновлять. Но, к сожалению, есть проблемы с обновлением. Для этого нужны финансовые вложения. Крестьяне, которые сами закладывают сады, они более активно обновляют их, потому что хозяйства маленькие, и своими силами справляются”, – добавил он.По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html
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мандарины, гулрыпшский район, абхазия
мандарины, гулрыпшский район, абхазия
Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе
12:10 23.11.2022 (обновлено: 12:41 23.11.2022)
По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 20 тысяч тонн мандаринов планируют собрать в Гулрыпшском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Управления сельского хозяйства при администрации района Рафик Григорян.
Это в два раза больше урожая 2021 года. По словам Григоряна, качество мандаринов хорошее, хотя из-за засухи высока доля мелкокалиберного урожая. Есть и проблема с реализацией.
"В этом году пока есть проблема со спросом. Посмотрим, как дальше пойдет. Сезон только начался. Сбор идет, дней через 10-15 пойдет активная реализация. Будут покупатели", – подчеркнул он.
В районе три крупных хозяйства, а также множество мелких. В совокупности в районе более 1000 гектаров земли заняты цитрусовыми. 99% из них засажены мандаринами. Основные посадки цитрусовых были произведены в 60-х годах прошлого столетия. Деревья уже биологически устарели.
"Цитрусовые хорошо плодоносят 50-60 лет, затем их надо обновлять. Но, к сожалению, есть проблемы с обновлением. Для этого нужны финансовые вложения. Крестьяне, которые сами закладывают сады, они более активно обновляют их, потому что хозяйства маленькие, и своими силами справляются”, – добавил он.
По данным Государственного таможенного комитета республики, почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября.