https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-noyabrya-1042771632.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T16:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В четверг, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии