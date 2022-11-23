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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T16:35+0300
2022-11-23T16:35+0300
2022-11-23T17:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В четверг, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 ноября
16:35 23.11.2022 (обновлено: 17:37 23.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. В четверг, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.