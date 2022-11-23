https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/v-respublikanskoy-detskoy-bolnitse-poyavitsya-laboratoriya-1042765362.html

В Республиканской детской больнице может появиться новая лаборатория

В Республиканской детской больнице может появиться новая лаборатория

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Республиканской детской больнице, о работе медучреждения главе Минздрава доложила и.о... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T13:35+0300

2022-11-23T13:35+0300

2022-11-23T15:00+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Руководство страны профинансирует ремонт помещений под лабораторию в Республиканской детской больнице, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Он отметил, что ведомство уже закупило оборудование на сумму 5,3 млн руб.Бутба подчеркнул, что после начала работы лаборатории увеличится скорость проведения исследований и их объем. Кроме того, при поддержке президента детской больнице в скором времени приобретут автомобиль-минивэн, чтобы транспортировать детей в другие медучреждения.Эдуард Бутба также сообщил, что Министерство пытается договориться о дежурстве российских медиков в абхазских больницах. Он попросил подготовить перечень необходимого оборудования и представить его в Минздрав.И.о. главврача Инесса Камлия в свою очередь отметила, что в больнице много детей как амбулаторных? так и тех, кому требуется стационарное лечение. При этом медучреждению, по ее словам, не хватает кадров и соответствующего оборудования для проведения исследовании и некоторых видов операций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vopros-stroitelstva-detskoy-bolnitsy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1039254394.html

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