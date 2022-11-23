https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/v-respublikanskoy-detskoy-bolnitse-poyavitsya-laboratoriya-1042765362.html
В Республиканской детской больнице может появиться новая лаборатория
В Республиканской детской больнице может появиться новая лаборатория
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Республиканской детской больнице, о работе медучреждения главе Минздрава доложила и.о... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T13:35+0300
2022-11-23T13:35+0300
2022-11-23T15:00+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Руководство страны профинансирует ремонт помещений под лабораторию в Республиканской детской больнице, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Он отметил, что ведомство уже закупило оборудование на сумму 5,3 млн руб.Бутба подчеркнул, что после начала работы лаборатории увеличится скорость проведения исследований и их объем. Кроме того, при поддержке президента детской больнице в скором времени приобретут автомобиль-минивэн, чтобы транспортировать детей в другие медучреждения.Эдуард Бутба также сообщил, что Министерство пытается договориться о дежурстве российских медиков в абхазских больницах. Он попросил подготовить перечень необходимого оборудования и представить его в Минздрав.И.о. главврача Инесса Камлия в свою очередь отметила, что в больнице много детей как амбулаторных? так и тех, кому требуется стационарное лечение. При этом медучреждению, по ее словам, не хватает кадров и соответствующего оборудования для проведения исследовании и некоторых видов операций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vopros-stroitelstva-detskoy-bolnitsy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1039254394.html
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медицина, дети, абхазия, сухум
медицина, дети, абхазия, сухум
В Республиканской детской больнице может появиться новая лаборатория
13:35 23.11.2022 (обновлено: 15:00 23.11.2022)
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Республиканской детской больнице, о работе медучреждения главе Минздрава доложила и.о. главврача Инесса Камлия.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Руководство страны профинансирует ремонт помещений под лабораторию в Республиканской детской больнице, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Он отметил, что ведомство уже закупило оборудование на сумму 5,3 млн руб.
Бутба подчеркнул, что после начала работы лаборатории увеличится скорость проведения исследований и их объем.
"Раньше вы работали в основном ручной методикой или на полуавтоматах, теперь у вас будет возможность проводить исследования на современном оборудовании, на автоматических анализаторах гематологических и биохимических", – сказал Бутба.
Кроме того, при поддержке президента детской больнице в скором времени приобретут автомобиль-минивэн, чтобы транспортировать детей в другие медучреждения.
Эдуард Бутба также сообщил, что Министерство пытается договориться о дежурстве российских медиков в абхазских больницах. Он попросил подготовить перечень необходимого оборудования и представить его в Минздрав.
И.о. главврача Инесса Камлия в свою очередь отметила, что в больнице много детей как амбулаторных? так и тех, кому требуется стационарное лечение. При этом медучреждению, по ее словам, не хватает кадров и соответствующего оборудования для проведения исследовании и некоторых видов операций.