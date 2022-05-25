https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vopros-stroitelstva-detskoy-bolnitsy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1039254394.html
Вопрос строительства детской больницы обсудили в Кабмине Абхазии
Вопрос строительства детской больницы обсудили в Кабмине Абхазии
Строительство Республиканской детской больницы - один из самых крупных проектов, запланированных в рамках новой инвестпрограммы, начало строительства... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T18:35+0300
2022-05-25T18:35+0300
2022-05-25T18:35+0300
в абхазии
абхазия
здравоохранение
кабмин абхазии
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/19/1039252759_0:126:1000:689_1920x0_80_0_0_59dc75894957c50acfbffff062a86d5b.jpg
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Строительство Республиканской детской больницы обсудили на совещании в Кабинете министров, сообщает пресс-служба Кабмина.На строительство медучреждения из средств Инвестпрограммы выделено 320 миллионов рублей. По словам премьер-министра, затраты, включая техническое оснащение, не должны превышать эту сумму.Разработку, согласование и окончательное утверждение проектно-сметной документации планируется завершить до конца текущего года, строительство начнется в 2023 году.В апреле 2022 года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования программы в размере 4 миллиардов 50 миллионов рублей. Эти средства пойдут на восстановление республиканской инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/19/1039252759_63:0:982:689_1920x0_80_0_0_9e5baaf60514f4245178c9315ab50b3a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, здравоохранение, кабмин абхазии, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
Вопрос строительства детской больницы обсудили в Кабмине Абхазии
Строительство Республиканской детской больницы - один из самых крупных проектов, запланированных в рамках новой инвестпрограммы, начало строительства запланировано на 2023 год.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik.
Строительство Республиканской детской больницы обсудили на совещании в Кабинете министров, сообщает
пресс-служба Кабмина.
"Мы должны создать принципиально новое, эффективное детское лечебное стационарное учреждение в соответствии с реальными возможностями и обозримой перспективой", - заявил премьер-министр Александр Анкваб.
На строительство медучреждения из средств Инвестпрограммы выделено 320 миллионов рублей. По словам премьер-министра, затраты, включая техническое оснащение, не должны превышать эту сумму.
Разработку, согласование и окончательное утверждение проектно-сметной документации планируется завершить до конца текущего года, строительство начнется в 2023 году.
В апреле 2022 года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования программы
в размере 4 миллиардов 50 миллионов рублей. Эти средства пойдут на восстановление республиканской инфраструктуры.