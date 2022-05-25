https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vopros-stroitelstva-detskoy-bolnitsy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1039254394.html

Вопрос строительства детской больницы обсудили в Кабмине Абхазии

Вопрос строительства детской больницы обсудили в Кабмине Абхазии

Строительство Республиканской детской больницы - один из самых крупных проектов, запланированных в рамках новой инвестпрограммы, начало строительства... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T18:35+0300

2022-05-25T18:35+0300

2022-05-25T18:35+0300

в абхазии

абхазия

здравоохранение

кабмин абхазии

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Строительство Республиканской детской больницы обсудили на совещании в Кабинете министров, сообщает пресс-служба Кабмина.На строительство медучреждения из средств Инвестпрограммы выделено 320 миллионов рублей. По словам премьер-министра, затраты, включая техническое оснащение, не должны превышать эту сумму.Разработку, согласование и окончательное утверждение проектно-сметной документации планируется завершить до конца текущего года, строительство начнется в 2023 году.В апреле 2022 года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования программы в размере 4 миллиардов 50 миллионов рублей. Эти средства пойдут на восстановление республиканской инфраструктуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html

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абхазия, здравоохранение, кабмин абхазии, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии