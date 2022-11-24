https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novosti-dlya-vechno-zanyatykh-v-sputnik-rasskazali-kak-raskrutit-telegram-kanal-1042781780.html
Новости для вечно занятых: в Sputnik рассказали, как раскрутить Telegram-канал
Новости для вечно занятых: в Sputnik рассказали, как раскрутить Telegram-канал
Мастер-класс продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялся в рамках просветительского проекта... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T16:20+0300
2022-11-24T16:20+0300
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На мастер-классе Мария Кабанова рассказала, как вести Telegram-канал, заполучить "живых" подписчиков, писать читабельные новости и раскрутить канал.Асмат Цвижба, Sputnik.Расскажи другуПо словам Кабановой, читатели, которые подписаны на телеграм-каналы, ждут от информаци – краткости, фактурности, скорости, эксклюзивности и "примитивности". Все эти принципы важны одинаково, считает эксперт.Как объяснила Мария, чтобы сделать текст кратким, но информативным, нужно выделить главную мысль, избегать нагромождения слов, писать простыми словами.Чтобы избежать сложных текстов и сделать материал максимально информативным и кратким, нужно представить, что вы сообщаете информацию своему другу, считает Кабанова.Еще один способ "сжать" большой объем информации, в особенности если в ней содержится много цифр, – использовать инфографики."Картинки сами по себе привлекают внимание, а когда они красиво оформлены, они еще больше привлекают. Но при этом мы должны помнить, что инфографику нельзя перегружать информацией, в инфографике текста почти быть не должно, его лучше вынести вниз", – объяснила Кабанова.Перед загрузкой необходимо проверять, насколько инфографики и видеофайлы хорошо загружаются и просматриваются в телефоне, так как большинство людей читают каналы именно из мобильных устройств, подчеркнула эксперт.Кабанова рекомендует владельцам каналов в Telegramзагружать видео в квадртаном формате, объемом не больше пяти мегабайтов и продолжительностью не более 40 секунд, для того чтобы читатель смог быстро прогрузить его у себя в телефоне.СкоростьВладельцам Telegram-каналов нужно быть подписаными на множество других каналов, отметила Кабанова. По ее словам, это делается для того, чтобы быть в курсе повестки дня и делать репосты от крупных информационных каналов, новостных агентств, которым удается выдавать новости первыми. В таком случае ваш канал может стать хоть и не первым, но вторым."Если вы опоздали с новостью, можно дать ее с бэком. Можно дать ее с комментарием или в сравнении с чем-то другим. Использовать новость как инфоповод, расширить, уйти в цифры, историю сделать так, чтобы она заиграла другими красками. Но давать новость через какое-то большое время нет смысла", – отметила она.Продвижение и раскруткаTelegram-канал – это большая труба, по которой течет вода. Вода – это подписчики, и если ничего не делать, то она просто "выльется" и труба "опустеет", рассказала Кабанова. А еще есть другие "трубочки", которые можно вставлять в трубу, чтобы она не опустела – это источники, из которых можно брать подписчиков.Раскручивать канал, по словам Кабановой, можно через другие ресурсы – Instagram*, Facebook*, VK, YouTube. К тому же можно делать бартерную взаимовыгодную рекламу со страницами в соцсетях других каналов, добавила она.Еще один способ раскрутки своего канала – упоминание.На пресс-конференции Кабанова на примерах показала, как можно найти партнерские каналы, где можно сделать рекламу своего канала, увидеть охваты публикаций, статистику, количество читателей, упоминаний и переходов, просмотров, ботов. Всю эту информацию, по ее словам, можно найти в каталоге каналов и чатов – TGStat.Подробнее с мастер-классом можно ознакомиться в видеоверсии мастер-класса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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sputnikpro в абхазии, абхазия, социальные сети
sputnikpro в абхазии, абхазия, социальные сети
Новости для вечно занятых: в Sputnik рассказали, как раскрутить Telegram-канал
Мастер-класс продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялся в рамках просветительского проекта SputnikPro.
На мастер-классе Мария Кабанова рассказала, как вести Telegram-канал, заполучить "живых" подписчиков, писать читабельные новости и раскрутить канал.
По словам Кабановой, читатели, которые подписаны на телеграм-каналы, ждут от информаци – краткости, фактурности, скорости, эксклюзивности и "примитивности". Все эти принципы важны одинаково, считает эксперт.
Как объяснила Мария, чтобы сделать текст кратким, но информативным, нужно выделить главную мысль, избегать нагромождения слов, писать простыми словами.
"Мы должны понимать, что Telegram– это новости для вечно занятых людей, поэтому нужно достаточно сильно сжимать материал. Конечно, теряется огромное количество смысла, но люди, заходящие в Telegram-канал, знают и готовы к этому", – добавила она.
Чтобы избежать сложных текстов и сделать материал максимально информативным и кратким, нужно представить, что вы сообщаете информацию своему другу, считает Кабанова.
Еще один способ "сжать" большой объем информации, в особенности если в ней содержится много цифр, – использовать инфографики.
"Картинки сами по себе привлекают внимание, а когда они красиво оформлены, они еще больше привлекают. Но при этом мы должны помнить, что инфографику нельзя перегружать информацией, в инфографике текста почти быть не должно, его лучше вынести вниз", – объяснила Кабанова.
Перед загрузкой необходимо проверять, насколько инфографики и видеофайлы хорошо загружаются и просматриваются в телефоне, так как большинство людей читают каналы именно из мобильных устройств, подчеркнула эксперт.
Кабанова рекомендует владельцам каналов в Telegramзагружать видео в квадртаном формате, объемом не больше пяти мегабайтов и продолжительностью не более 40 секунд, для того чтобы читатель смог быстро прогрузить его у себя в телефоне.
Скорость
Владельцам Telegram-каналов нужно быть подписаными на множество других каналов, отметила Кабанова. По ее словам, это делается для того, чтобы быть в курсе повестки дня и делать репосты от крупных информационных каналов, новостных агентств, которым удается выдавать новости первыми. В таком случае ваш канал может стать хоть и не первым, но вторым.
"Если вы опоздали с новостью, можно дать ее с бэком. Можно дать ее с комментарием или в сравнении с чем-то другим. Использовать новость как инфоповод, расширить, уйти в цифры, историю сделать так, чтобы она заиграла другими красками. Но давать новость через какое-то большое время нет смысла", – отметила она.
Продвижение и раскрутка
Telegram-канал – это большая труба, по которой течет вода. Вода – это подписчики, и если ничего не делать, то она просто "выльется" и труба "опустеет", рассказала Кабанова. А еще есть другие "трубочки", которые можно вставлять в трубу, чтобы она не опустела – это источники, из которых можно брать подписчиков.
Раскручивать канал, по словам Кабановой, можно через другие ресурсы – Instagram*, Facebook*, VK, YouTube. К тому же можно делать бартерную взаимовыгодную рекламу со страницами в соцсетях других каналов, добавила она.
Еще один способ раскрутки своего канала – упоминание.
"То есть вы даете какой-то пост на другом канале и внизу пишете, "спасибо за эту информацию от коллег…и вообще, у них замечательный контент, подписывайтесь, переходите. Это классический вариант упоминания, многие каналы так и работают. Это нативный пост, который сливается с контентом вашего Telegram-канала и не выглядит как реклама", – рассказала эксперт.
На пресс-конференции Кабанова на примерах показала, как можно найти партнерские каналы, где можно сделать рекламу своего канала, увидеть охваты публикаций, статистику, количество читателей, упоминаний и переходов, просмотров, ботов. Всю эту информацию, по ее словам, можно найти в каталоге каналов и чатов – TGStat.
Подробнее с мастер-классом можно ознакомиться в видеоверсии мастер-класса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.