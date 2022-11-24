https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novosti-dlya-vechno-zanyatykh-v-sputnik-rasskazali-kak-raskrutit-telegram-kanal-1042781780.html

Новости для вечно занятых: в Sputnik рассказали, как раскрутить Telegram-канал

Новости для вечно занятых: в Sputnik рассказали, как раскрутить Telegram-канал

Мастер-класс продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялся в рамках просветительского проекта... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T16:20+0300

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На мастер-классе Мария Кабанова рассказала, как вести Telegram-канал, заполучить "живых" подписчиков, писать читабельные новости и раскрутить канал.Асмат Цвижба, Sputnik.Расскажи другуПо словам Кабановой, читатели, которые подписаны на телеграм-каналы, ждут от информаци – краткости, фактурности, скорости, эксклюзивности и "примитивности". Все эти принципы важны одинаково, считает эксперт.Как объяснила Мария, чтобы сделать текст кратким, но информативным, нужно выделить главную мысль, избегать нагромождения слов, писать простыми словами.Чтобы избежать сложных текстов и сделать материал максимально информативным и кратким, нужно представить, что вы сообщаете информацию своему другу, считает Кабанова.Еще один способ "сжать" большой объем информации, в особенности если в ней содержится много цифр, – использовать инфографики."Картинки сами по себе привлекают внимание, а когда они красиво оформлены, они еще больше привлекают. Но при этом мы должны помнить, что инфографику нельзя перегружать информацией, в инфографике текста почти быть не должно, его лучше вынести вниз", – объяснила Кабанова.Перед загрузкой необходимо проверять, насколько инфографики и видеофайлы хорошо загружаются и просматриваются в телефоне, так как большинство людей читают каналы именно из мобильных устройств, подчеркнула эксперт.Кабанова рекомендует владельцам каналов в Telegramзагружать видео в квадртаном формате, объемом не больше пяти мегабайтов и продолжительностью не более 40 секунд, для того чтобы читатель смог быстро прогрузить его у себя в телефоне.СкоростьВладельцам Telegram-каналов нужно быть подписаными на множество других каналов, отметила Кабанова. По ее словам, это делается для того, чтобы быть в курсе повестки дня и делать репосты от крупных информационных каналов, новостных агентств, которым удается выдавать новости первыми. В таком случае ваш канал может стать хоть и не первым, но вторым."Если вы опоздали с новостью, можно дать ее с бэком. Можно дать ее с комментарием или в сравнении с чем-то другим. Использовать новость как инфоповод, расширить, уйти в цифры, историю сделать так, чтобы она заиграла другими красками. Но давать новость через какое-то большое время нет смысла", – отметила она.Продвижение и раскруткаTelegram-канал – это большая труба, по которой течет вода. Вода – это подписчики, и если ничего не делать, то она просто "выльется" и труба "опустеет", рассказала Кабанова. А еще есть другие "трубочки", которые можно вставлять в трубу, чтобы она не опустела – это источники, из которых можно брать подписчиков.Раскручивать канал, по словам Кабановой, можно через другие ресурсы – Instagram*, Facebook*, VK, YouTube. К тому же можно делать бартерную взаимовыгодную рекламу со страницами в соцсетях других каналов, добавила она.Еще один способ раскрутки своего канала – упоминание.На пресс-конференции Кабанова на примерах показала, как можно найти партнерские каналы, где можно сделать рекламу своего канала, увидеть охваты публикаций, статистику, количество читателей, упоминаний и переходов, просмотров, ботов. Всю эту информацию, по ее словам, можно найти в каталоге каналов и чатов – TGStat.Подробнее с мастер-классом можно ознакомиться в видеоверсии мастер-класса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/sputnikpro-kak-bystro-raskrutit-telegram-kanal-1042737992.html

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