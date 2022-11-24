https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-25-noyabrya-1042788619.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 ноября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В пятницу, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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2022

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погода в абхазии