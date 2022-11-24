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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T16:55+0300
2022-11-24T16:55+0300
2022-11-24T17:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В пятницу, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 ноября
16:55 24.11.2022 (обновлено: 17:25 24.11.2022)
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В пятницу, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.