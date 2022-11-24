https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/provokatsiey-nazval-mid-zapret-ep-na-vydachu-viz-po-rossiyskim-pasportam-vydannym-v-abkhazii-1042788842.html
Провокацией назвал МИД запрет ЕП на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Абхазии
Провокацией назвал МИД запрет ЕП на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Абхазии
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T17:20+0300
2022-11-24T17:20+0300
2022-11-24T21:10+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Провокацией, нацеленной на международную изоляцию Абхазии, назвали в МИД республику запрет Европарламентом на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и в новых регионах РФ.Дипломаты выразили серьезную озабоченность в связи с решением, которое противоречит основополагающим нормам международного права.
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Провокацией назвал МИД запрет ЕП на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Абхазии
17:20 24.11.2022 (обновлено: 21:10 24.11.2022)
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Провокацией, нацеленной на международную изоляцию Абхазии, назвали в МИД республику запрет Европарламентом на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и в новых регионах РФ.
"Европейский Союз становится прямым соучастником незаконной и антигуманной политики Грузии по международной изоляции Республики Абхазия", – говорится в заявлении.
Дипломаты выразили серьезную озабоченность в связи с решением, которое противоречит основополагающим нормам международного права.