https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/vodoprovodnuyu-magistral-postroili-v-gudaute-v-ramkakh-investprogrammy-1042776822.html
Водопроводную магистраль построили в Гудауте в рамках Инвестпрограммы
Водопроводную магистраль построили в Гудауте в рамках Инвестпрограммы
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водопроводную магистраль построили в Гудауте в рамках "Инвестиционной программы социально-экономического развития... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T09:40+0300
2022-11-24T09:40+0300
2022-11-24T10:07+0300
в абхазии
гудаутский район
гудаута
водоснабжение
абхазия
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водопроводную магистраль построили в Гудауте в рамках "Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2021-2022 годы", рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор Госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Он отметил, что проект предусматривал прокладку десяти километров труб, но по факту проложено 12. Общая сумма затрат составила 51 млн руб, при плане в 59 млн руб. По словам Тванба сэкономленные средства планируется направить на замену еще 1800 метров старых труб в черте Гудауты. Глава "Абхазстроя" объяснил, что сэкономить средства получилось благодаря сотрудничеству с гудаутским заводом по производству труб и контрактам с российскими компаниями, которые предлагают свою продукцию по выгодным ценам.В рамках Инвестпрограммы в 2022 году также, отметил Тванба, предусмотрена организация подачи воды в нескольких селах Гудаутского района – Абгархуке, Звандрипше и Мгудзырхуа.Протяженность водопроводной линии в селе Абгархук по проекту составляла 12 километров, но пришлось выйти за рамки планов и проложить 27 километров труб на сумму 32,5 млн руб. При этом два километра из 27 профинансировано из республиканского бюджета.В Звандрипше было запланировано проложить 7,4 километра водопроводных путей – проложено почти в два раза больше. Доступ к воде на сегодня получили 35 дворов и еще 285 семей ждут завершения третьего этапа работ в следующем году. Сумма выполненных работ в Звандрипше больше 43 млн руб.Объем выполненных работ в селе Мгудзырхуа составил 35 млн руб на прокладку 14 километров водопроводных сетей. Примерно у 80% населения в домах появилась централизованная подача воды. В 2023 году подрядчикам также предстоит проложить еще около семи километров путей на сумму 15 млн руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/nachalnik-upravleniya-kapstroitelstva-rasskazal-o-khode-realizatsii-investprogrammy-1038255391.html
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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водопроводную магистраль построили в Гудауте в рамках "Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2021-2022 годы", рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор Госкомпании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
Он отметил, что проект предусматривал прокладку десяти километров труб, но по факту проложено 12. Общая сумма затрат составила 51 млн руб, при плане в 59 млн руб.
По словам Тванба сэкономленные средства планируется направить на замену еще 1800 метров старых труб в черте Гудауты.
"Проект этот сейчас находится на рассмотрении Минэкономразвития России. Город подключен и проблем с водоснабжением, как это было раньше, больше возникнуть не должно", – отметил Тванба.
Глава "Абхазстроя" объяснил, что сэкономить средства получилось благодаря сотрудничеству с гудаутским заводом по производству труб и контрактам с российскими компаниями, которые предлагают свою продукцию по выгодным ценам.
В рамках Инвестпрограммы в 2022 году также, отметил Тванба, предусмотрена организация подачи воды в нескольких селах Гудаутского района – Абгархуке, Звандрипше и Мгудзырхуа.
Протяженность водопроводной линии в селе Абгархук по проекту составляла 12 километров, но пришлось выйти за рамки планов и проложить 27 километров труб на сумму 32,5 млн руб. При этом два километра из 27 профинансировано из республиканского бюджета.
"Кроме этого, вы знаете, что не у всех есть возможность самостоятельно подключать свои дома, поэтому мы купили и подарили жителям девять километров труб диаметром 20 миллиметров", – рассказал Тванба.
В Звандрипше было запланировано проложить 7,4 километра водопроводных путей – проложено почти в два раза больше. Доступ к воде на сегодня получили 35 дворов и еще 285 семей ждут завершения третьего этапа работ в следующем году. Сумма выполненных работ в Звандрипше больше 43 млн руб.
Объем выполненных работ в селе Мгудзырхуа составил 35 млн руб на прокладку 14 километров водопроводных сетей. Примерно у 80% населения в домах появилась централизованная подача воды. В 2023 году подрядчикам также предстоит проложить еще около семи километров путей на сумму 15 млн руб.