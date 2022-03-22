https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/nachalnik-upravleniya-kapstroitelstva-rasskazal-o-khode-realizatsii-investprogrammy-1038255391.html

Начальник Управления капстроительства рассказал о ходе реализации Инвестпрограммы

Начальник Управления капстроительства рассказал о ходе реализации Инвестпрограммы

В рамках действующей Инвестпрограммы в основном реализованы проекты по ремонту дорог, водопроводных и канализационных сетей. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T21:18+0300

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2022-03-22T21:18+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба на встрече с премьер-министром Александром Анкваб рассказал о реализованных и текущих мероприятиях Инвестпрограммы. Как отметил Агрба, среди реализованных проектов - установка двух новых напорных водоводов от села Гумиста (насосная станция №2) до Сухума, общей стоимостью порядка 300 млн рублей. Они обеспечивают водой большую половину города. Объект введен в эксплуатацию в конце 2021 года.В настоящий момент в столице основные работы в рамках Инвестпрограммы - это ремонт дорог. По словам Агрба, этапы капитального ремонта дорожного покрытия были усложнены вопросами водоотведения, а также задержками в поставках битума. Агрба отметил, что через десять дней начнется укладка асфальтового покрытия на улицах Гулия, Джонуа, Абазинская.Глава УКС также сообщил, что в первом квартале этого года завершен капремонт системы водоснабжения в селе Абгархук. Обеспечены водой более 200 семей. Стоимость мероприятия 34 млн рублей. Аналогичные работы ведутся в селе Звандрипш и Мгудзырхуа.По словам Агрба, уже начала реализация мероприятия по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра. Срок сдачи объекта согласно контракту конец 2022 года, однако по словам начальника УКС объект будет сдан раньше. Стоимость мероприятия 72 млн рублей. На первом этапе планируется установить 605 опор освещения, из которых 400 уже стоят. Протяженность трассы 19 километров.Также ведется строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт общей стоимостью объекта 112 млн, срок сдачи - конец года. Работы начаты в середине прошлого года, на текущий момент вырыт котлован в 3 га, закуплены основание для котлована и сортировочная линия. Ведутся работы по реконструкции подстанции "Бзыбь". Стоимость мероприятий 537 млн рублей. По итогам реконструкции ПС будет выдавать 250 мгВ вместо 125.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/opredeleny-napravleniya-kotorye-budut-profinansirovany-investprogrammoy-2023-2025-godov-1038133524.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/musornyy-poligon-v-gulrypshskom-rayone-otkroetsya-v-2022-godu-1036962379.html

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, экономика, абхазия