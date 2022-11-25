https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/bolee-desyati-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-u-grazhdanki-abkhazii-1042807581.html

Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии

Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии

В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T12:16+0300

2022-11-25T12:16+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" пресекли контрабанду сигарет, которые гражданка Абхазии пыталась перевезти через границу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Сигареты были изъяты. Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/chetyre-cheloveka-osudili-v-sochi-za-kontrabandu-sigaret-iz-sochi-1042625823.html

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