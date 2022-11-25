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Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии
Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" пресекли контрабанду сигарет, которые гражданка Абхазии пыталась перевезти через границу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Сигареты были изъяты. Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/chetyre-cheloveka-osudili-v-sochi-za-kontrabandu-sigaret-iz-sochi-1042625823.html
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абхазия, новости, таможенный контроль
абхазия, новости, таможенный контроль

Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии

12:16 25.11.2022 (обновлено: 13:24 25.11.2022)
© Foto / Таможенный комитет РА Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2022
© Foto / Таможенный комитет РА
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В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" пресекли контрабанду сигарет, которые гражданка Абхазии пыталась перевезти через границу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
В ходе досмотра ручной клади женщины таможенники обнаружили 10 600 сигарет без абхазских акцизных марок.
Сигареты были изъяты. Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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