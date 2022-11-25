https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/gulariya-nazval-osnovnogo-dolzhnika-pensionnogo-fonda-1042800378.html
Гулария назвал основного должника Пенсионного фонда
Гулария назвал основного должника Пенсионного фонда
В проекте бюджета страны на 2023 год, одобренном Кабинетом министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят полтора миллиарда рублей. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T10:58+0300
2022-11-25T10:58+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в интервью радио Sputnik рассказал, у какого предприятия самая большая задолженность перед фондом.Гулария пояснил, что когда крупные предприятия испытывают проблемы с выплатами в Пенсионный фонд, возникают сложности, связанные со своевременным финансированием выплат пенсионерам.При этом, подчеркнул глава фонда, не разработан механизм списания долгов уже не работающих предприятий, которые продолжают числиться на балансе фонда."Есть такое предприятие, как гагрский лесхоз. На сегодняшний день оно не функционирует, насколько мне известно. Долги перед Пенсионным фондом образовались за многие годы, с 2007 года. С такими организациями надо решать вопрос. У нас даже нет механизма списания просроченных долгов, эта задолженность растет, как снежный ком. Есть предприятия, которых физически нет, но они у нас числятся, и мы не можем ничего с ними сделать", – говорит председатель Пенсионного фонда.Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек. При этом глава фонда отметил, что из 150 тысяч трудоспособного населения Абхазии, отчисления проводят только около 42 тысячи человек, а остальные остаются "в тени".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/v-pensionnom-fonde-rasskazali-naskolko-uvelichatsya-vyplaty-veteranam-i-invalidam-voyny--1042778424.html
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Гулария назвал основного должника Пенсионного фонда
10:58 25.11.2022 (обновлено: 11:21 25.11.2022)
В проекте бюджета страны на 2023 год, одобренном Кабинетом министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят полтора миллиарда рублей.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik.
Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в интервью радио Sputnik
рассказал, у какого предприятия самая большая задолженность перед фондом.
"Это "Черноморэнерго". Проблемы, которые существуют в энергетике, всем известны, у организации тяжелое финансовое положение. Из-за этого у них самая большая задолженность – около ста миллионов рублей. Мы получили письмо о том, что текущие платежи будут поступать, и образовавшаяся задолженность будет частями возвращаться в фонд", – подчеркнул он.
Гулария пояснил, что когда крупные предприятия испытывают проблемы с выплатами в Пенсионный фонд, возникают сложности, связанные со своевременным финансированием выплат пенсионерам.
При этом, подчеркнул глава фонда, не разработан механизм списания долгов уже не работающих предприятий, которые продолжают числиться на балансе фонда.
"Есть такое предприятие, как гагрский лесхоз. На сегодняшний день оно не функционирует, насколько мне известно. Долги перед Пенсионным фондом образовались за многие годы, с 2007 года. С такими организациями надо решать вопрос. У нас даже нет механизма списания просроченных долгов, эта задолженность растет, как снежный ком. Есть предприятия, которых физически нет, но они у нас числятся, и мы не можем ничего с ними сделать", – говорит председатель Пенсионного фонда.
Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек. При этом глава фонда отметил, что из 150 тысяч трудоспособного населения Абхазии, отчисления проводят только около 42 тысячи человек, а остальные остаются "в тени".