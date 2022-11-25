https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-26-i-27-noyabrya-1042812677.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха, на смену которому приходит антициклон и прохождение... 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T17:10+0300
2022-11-25T17:10+0300
2022-11-25T17:15+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 ноября, в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами будет дождь разной интенсивности, местами возможен град, в горах снег.Атмосферное давление нестабильное, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 ноября
17:10 25.11.2022 (обновлено: 17:15 25.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха, на смену которому приходит антициклон и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 ноября, в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами будет дождь разной интенсивности, местами возможен град, в горах снег.
Атмосферное давление нестабильное, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.