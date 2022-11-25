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Рицинский нацпарк запретил любительскую рыбалку до конца года
Рицинский нацпарк запретил любительскую рыбалку до конца года
Рицинский нацпарк занимает территорию в 390 квадратных километров, к нему относится большое количество озер, рек и источников. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Дирекция Рицинского реликтового национального парка установила запрет на лов рыбы до 31 декабря. Об этом сообщается в официальных соцсетях парка.Также дирекция напоминает, что, в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях, запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб растительному и животному миру.Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа.Парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/polet-nad-ritsey-kak-vyglyadit-prirodnoe-chudo-abkhazii-osenyu-1042394735.html
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абхазия, новости

Рицинский нацпарк запретил любительскую рыбалку до конца года

11:39 25.11.2022 (обновлено: 13:25 25.11.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский нацпарк
Рицинский нацпарк - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рицинский нацпарк занимает территорию в 390 квадратных километров, к нему относится большое количество озер, рек и источников.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Дирекция Рицинского реликтового национального парка установила запрет на лов рыбы до 31 декабря. Об этом сообщается в официальных соцсетях парка.
Запрет связан с охраной лососевых рыб в период нереста и касается рыбалки в реках на территории парка.
Также дирекция напоминает, что, в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях, запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб растительному и животному миру.
Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа.
Парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.
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