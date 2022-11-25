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https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042795244.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Ограничения были введены после 24 февраля и с тех пор не раз продлевались. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T09:45+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Авиаперевозчикам рекомендовано проработать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Москвы, Минвод, Волгограда и Ставрополя.Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Причиной стало то, что территории аэропортов были признаны небезопасными для полетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/ozgan-dolozhila-prezidentu-o-peregovorakh-s-investorom-sukhumskogo-aeroporta--1042756200.html
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новости, аэропорты
новости, аэропорты

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

09:45 25.11.2022 (обновлено: 10:10 25.11.2022)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАэропорт имени Хворостовского в Красноярске во время пандемии коронавируса
Аэропорт имени Хворостовского в Красноярске во время пандемии коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Ограничения были введены после 24 февраля и с тех пор не раз продлевались.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Решение затронуло воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Авиаперевозчикам рекомендовано проработать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Москвы, Минвод, Волгограда и Ставрополя.
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Причиной стало то, что территории аэропортов были признаны небезопасными для полетов.
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