Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
09:45 25.11.2022 (обновлено: 10:10 25.11.2022)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАэропорт имени Хворостовского в Красноярске во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Илья Наймушин/
Ограничения были введены после 24 февраля и с тех пор не раз продлевались.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Решение затронуло воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Авиаперевозчикам рекомендовано проработать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Москвы, Минвод, Волгограда и Ставрополя.
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Причиной стало то, что территории аэропортов были признаны небезопасными для полетов.