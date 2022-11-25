https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/rossiyskie-voyska-unichtozhili-do-dvukhsot-polskikh-naemnikov-na-ukraine-1042813428.html

Российские войска уничтожили до двухсот польских наемников на Украине

Российские войска уничтожили до двухсот польских наемников на Украине

Кроме того, около ста бойцов из "иностранного легиона" было уничтожено в ДНР. 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T16:21+0300

2022-11-25T16:21+0300

2022-11-25T16:33+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Российские войска уничтожили до двухсот боевиков из Польши в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, в районе Северска и Славянска в ДНР были уничтожены более ста наемников, один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. На Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР были отбиты две атаки ВСУ, противник потерял около 30 бойцов, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля и был отброшен на исходные позиции.На Красно-Лиманском направлении был нанесено огневое поражение ротной тактической группе, сосредоточенной в районе Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, была сорвана атака ВСУ в направлении Червонопоповки. За сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении была отражена контратака украинской ротной тактической группы, уничтожено до 60 военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать в районе Новомихайловки, Новодонецкого, Новодаровки в Запорожской области. Там было уничтожено более 50 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены шесть пунктов управления противника, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Кроме того, уничтожены были радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Средствами ПВО России за сутки были сбиты четыре украинских беспилотника, перехвачены пять снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/svo-rossii-i-pvo-ukrainy-pochemu-goryat-doma-v-kieve-1042791633.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1042789802.html

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