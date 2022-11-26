https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-konstitutsii-1042819858.html

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции

Действующий основной закон Республики Абхазия был принят 28 лет назад, 26 ноября 1994 года. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Абхазии поздравил жителей республики с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства. "Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок", - в частности, говорится в поздравлении.Бжания пожелал жителям Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/transformatsii-vo-blago-istoriya-konstitutsii-abkhazii-1042818136.html

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