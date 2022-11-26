https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-konstitutsii-1042819858.html
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
Действующий основной закон Республики Абхазия был принят 28 лет назад, 26 ноября 1994 года. 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T11:06+0300
2022-11-26T11:06+0300
2022-11-26T11:08+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042564166_200:85:1419:771_1920x0_80_0_0_a2d8f47b1fa49080f87cc5f191ef8a5f.jpg
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Абхазии поздравил жителей республики с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства. "Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок", - в частности, говорится в поздравлении.Бжания пожелал жителям Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/transformatsii-vo-blago-istoriya-konstitutsii-abkhazii-1042818136.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042564166_219:51:1399:936_1920x0_80_0_0_113e046872680fbe18c347922c6bb7d8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем Конституции
11:06 26.11.2022 (обновлено: 11:08 26.11.2022)
Действующий основной закон Республики Абхазия был принят 28 лет назад, 26 ноября 1994 года.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Абхазии поздравил жителей республики с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что Конституция - это основа поступательного развития и модернизации, обеспечивающая уверенное будущее, документ, опираясь на положения которого народ Абхазии продолжает строить независимое государство, субъект международного права.
"Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок", - в частности, говорится в поздравлении.
Бжания пожелал жителям Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания.