https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/transformatsii-vo-blago-istoriya-konstitutsii-abkhazii-1042818136.html

Трансформации во благо: история Конституции Абхазии

Трансформации во благо: история Конституции Абхазии

День Конституции Абхазии ежегодно отмечается в республике 26 ноября. Главный закон был принят в 1994 году, а 3 октября 1999 года был одобрен всенародным... 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T09:00+0300

2022-11-26T09:00+0300

2022-11-26T09:00+0300

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В материале Sputnik – история главного закона республики от советских времен до наших дней.SputnikПервая Конституция АбхазииВ своей недавней речи президент Аслан Бжания отметил, что современная государственность Абхазии начиналась с советской Конституции 1925 года, в которой впервые в современной истории был обозначен суверенитет государства Абхазия "с осуществлением государственной власти на всей территории самостоятельно и независимо от другой власти".В работе доктора филологических наук, профессора Вячеслава Чирикба "Конституции Абхазии. XX век" говорится, что основная работа по подготовке проекта первой Конституции проходила с 1922 по 1925 годы. Основные положения Конституции были разработаны в начале 1925 года, а в начале апреля документ был вынесен на утверждение III съезда Советов Абхазии.В тексте закона говорилось, что "ССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с Грузией, через нее входит в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику и в составе последней – в Союз Советских Социалистических Республик". Это было единственным упоминанием Грузии в тексте документа."По своему содержанию данная Конституция являлась конституцией суверенного государства, не связанного с Грузией никакими обязательствами и формально свободного в выборе своего будущего пути развития", - считает Чирикба.Конституция 1925 года, по факту, так и осталась на бумаге. Она была принята съездом Советов Абхазии, но в то же время отклонена Закавказским краевым комитетом РКП(б) – руководящим органом Закавказской федерации.В сентябре 1925 года комитет признал "необходимым оформить в конституционном порядке взаимоотношения между ССР Абхазией и ССР Грузией и пересмотреть Конституцию ССР Абхазии, принятую на III съезде Советов Абхазии".В новый текст Конституции были включены статьи, которые существенно урезали полномочия органов власти Абхазии и понижали ее политический статус. В том числе в документе говорилось, что "ССР Абхазия в силу особого договора входит в ССР Грузию и через нее в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику"."Менялось и количество государственных языков. Если в Конституции 1925 года единственным государственным языком признавался лишь русский язык, то в ее новом варианте таковыми объявлялись уже три языка: абхазский, грузинский и русский", - говорится в работе Чирикба.Новый текст Конституции был окончательно утвержден в марте 1927 года.Из "договорной" в "автономную"В 1930 году было решение исключить из Конституции ССР Абхазии формулировку "договорная республика" и заменить ее на "автономная республика". В феврале 1931 года очередной съезд Советов Грузии принял постановление "О вхождении Абхазской ССР в Грузинскую ССР в виде автономной республики". Произведенные изменения в тексте Конституции были утверждены на VII съезде Советов Абхазии в январе 1935 года, а в 1937 году была принята новая Конституция Грузинской ССР и Абхазской АССР.Автономный статус республики означал, что:Требования интеллигенцииВ мае 1978 года в Сухуме состоялся массовый митинг. Абхазская интеллигенция требовала внести в текст Конституции положение о возможности свободного перехода автономных республик из одной союзной республики в другую, что по факту подразумевало право Абхазии на выход из состава Грузии.Эти настроения вызвали обеспокоенность, и грузинское руководство предприняло ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию."В начале июня 1978 г. в абхазских газетах было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР", предусматривавшее создание на базе Сухумского пединститута Абхазского государственного университета, начало вещания Абхазского телевидения, выпуск журналов на абхазском языке, расширение жилищного строительства и пр. Однако пойти на пересмотр сложившегося статус-кво Москва не могла. Требование демонстрантов о внесении в будущую конституцию положения о праве свободного выхода из одной союзной республики и перехода в другую, учтено не было", - говорится в работе Чирикба.Обновленная Конституция Абхазской АССР была принята 6 июня 1978 года в здании Абхазского обкома партии, которое было оцеплено.Попытки повернуть назадВ августе 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" и "Декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики".В документах говорилось, что после выхода Грузии из СССР между Абхазией и Грузией разрываются государственно-правовые отношения. Соответственно Абхазия не имеет правовых оснований оставаться в составе Грузии. Декларация же объявляла Абхазию Советской социалистической республикой и определяла ее как "суверенное социалистической государство, созданное на основе осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение".Верховный Совет Грузии декларацию и постановление счел недействительными и не обладающими юридической силой.Тем не менее, Конституция 1978 года продолжала действовать в республике до июля 1992 года, когда Верховный совет Абхазии принял постановление о прекращении ее действия. В постановлении отмечалось, что оно было принято "в целях преодоления правовой неурегулированности", возникшей после того, как Временный Военный совет Грузии в феврале 1992 года отменил Конституцию Грузинской ССР 1978 года и восстановил Конституцию Грузинской Демократической Республики 1921 года, в которой статус Абхазии не был конкретизирован."До принятия новой Конституции была введена в действие Конституция 1925 года, по которой, как уже отмечалось, Абхазия провозглашалась суверенным государством. При этом, действующая система органов законодательной, исполнительной и судебной власти сохранялась. Было также утверждено название "Республика Абхазия", принят новый флаг и герб Абхазии. Конституция 1925 года стала тем юридическим "инструментом", апелляция к которому послужила легитимации права Абхазии на суверенитет", - объясняет Чирикба.Желание Абхазии установить правовую справедливость привело к эскалации военного конфликта в августе 1992 года. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и завершилась победой абхазского народа и фактической независимостью страны.Если не сейчас, то никогда26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Абхазии, в которой она была провозглашена суверенным, демократическим, правовым государством. 3 октября 1999 года документ был одобрен всенародным голосованием.Ранее в интервью Sputnik историк Станислав Лакоба, который занимал должность первого заместителя Председателя Верховного Совета, рассказал, что принятие главного закона пришлось на непростое для страны время. Абхазия только пережила войну, Шеварднадзе пытался представить молодую республику в негативном для России свете, сама Россия была против принятия новой Конституции."Я очень хорошо помню этот день – 26 ноября мы собрались в здании правительства по улице Лакоба, 21 на четвертом этаже. Шло заседание. Решался вопрос о новой Конституции. Я очень хорошо помню, какой был нажим. Было очень много звонков. Владислав все время выходил куда-то на переговоры. Потом возвращался, каждый раз говорил коротко мне, так как мы рядом сидели, что спецпредставитель президента России настаивает на том, чтобы эта Конституция не была принята. Объяснялось это тем, что это помешает переговорному процессу с Грузией. После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?". Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", – рассказал он.Последствия этого шага для республики были серьезными. Практически сразу после этого – в декабре 1994 года – Россия объявила Абхазии экономическую блокаду.Усовершенствование главного закона10 октября 2020 года в целях разработки поправок к Конституции Абхазии, направленных на реформирование государственной власти и управления, президент Аслан Бжания создал комиссию по Конституционной реформе. В нее входят известные общественные деятели и юристы республики.На отчете перед гражданами Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что Комиссия действительно выработала свои рекомендации и они в виде изменений в законопроект были направлены в Парламент и Конституционный суд."Ближайшее время все эти вопросы станут вопросами, которые будут обсуждаться на парламентской площадке. Существенный шаг нами был сделан", - сказал он.Первое заседание комиссии состоялось в декабре 2020 года. Ее члены представили концепцию поправок к главе 3 "Законодательная власть" и главе 4 "Исполнительная власть".По словам члена комиссии, историка Астамура Тания, в основном критика Конституции касалась распределения полномочий между ветвями власти и "перекосом" в пользу президента."Это действительно так. Когда в Конституции прописано слишком много функций президента, не факт, что он этими полномочиями может пользоваться. На самом деле, фактическая власть может перейти в руки бюрократического аппарата, который будет неподконтролен другим ветвям власти и обществу", - сказал он.Как рассказал Тания, члены Комиссии предложили упразднить Кабинет министров, для того, чтобы президент в полной мере возглавлял исполнительную власть, а Парламент участвовал в ее формировании. Таким образом, министры будут входить в Администрацию президента и назначаться с согласия Парламента.Также, по словам историка, члены Комиссии спорили о праве президента распускать Парламент и пришли к выводу, что такими полномочиями глава республики обладать не должен, так как это "усугубит ситуацию"."Парламент должен, с одной стороны, связывать государство с обществом, с другой – влиять на политику, которую осуществляет исполнительная власть. Мы пришли к выводу, что нужно оптимизировать исполнительную власть, сделать ее более компактной, более ответственной перед обществом и Парламентом, осуществить дебюрократизацию, потому что у нас слишком бюрократизированная система", - сказал он.Член Комиссии подчеркнул, что если предложенные поправки к Конституции будут приняты, то необходимо будет принять закон о порядке их введения в силу, а это "гигантский пакет документов". Тания предполагает, что полностью поправки, при их принятии, вступят в силу после президентских выборов 2025 года.

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