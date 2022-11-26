https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/avariya-so-smertelnym-iskhodom-proizoshla-v-ochamchyre-1042826650.html

Авария со смертельным исходом произошла в Очамчыре

Авария со смертельным исходом произошла в Очамчыре

Автомобили “Toyota Mark II” и “Нива” столкнулись на улице Шинкуба в Очамчыре примерно в 15:00 в субботу, 26 ноября. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T19:19+0300

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СУХУМ, 26 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. ДТП со смертельным исходом произошло в Очамчыре, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с "Нивой".В результате ДТП водитель и пассажир “Нивы” скончались. Водитель и пассажир “Тойоты” с телесными повреждениями доставлены в Сухумскую ЦРБ, угрозы их жизни нет.“По окончанию хирургической операции в отношении водителя автомобиля “Toyota Mark II” в установленном порядке будет проведено медицинское освидетельствование на предмет состояния опьянения”, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.Материал по факту ДТП направлен в следственное подразделение Очамчырского ОВД для принятия процессуального решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/dva-cheloveka-postradali-v-avarii-v-sukhume-1042526590.html

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