https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/devyat-rossiyskikh-soldat-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1042824373.html
Девять российских солдат освобождены из украинского плена
Девять российских солдат освобождены из украинского плена
Ранее благодаря переговорам в Россию вернулись 50 человек, находившихся в плену у украинской стороны. 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T16:54+0300
2022-11-26T16:54+0300
2022-11-26T17:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/03/1041861960_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_298dde8c5e54eab0f7f65de5d47a7b59.jpg
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает Министерство обороны России."26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.Освобожденных солдат доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации. Кроме того, им будет оказана вся необходимая психологическая помощь.Переговорные процессы между Москвой и Киевом способствуют обмену пленными между сторонами. Так, 24 ноября, из плена вернулись 50 российских военнослужащих, а до этого еще около 30. Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1042789802.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/03/1041861960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_910d991e473a3551c119228658b78192.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, министерство обороны рф, новости
россия, министерство обороны рф, новости
Девять российских солдат освобождены из украинского плена
16:54 26.11.2022 (обновлено: 17:00 26.11.2022)
Ранее благодаря переговорам в Россию вернулись 50 человек, находившихся в плену у украинской стороны.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает
Министерство обороны России.
"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Освобожденных солдат доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации. Кроме того, им будет оказана вся необходимая психологическая помощь.
Переговорные процессы между Москвой и Киевом способствуют обмену пленными между сторонами. Так, 24 ноября, из плена вернулись 50 российских военнослужащих, а до этого еще около 30.
Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.