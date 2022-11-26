https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/devyat-rossiyskikh-soldat-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1042824373.html

Девять российских солдат освобождены из украинского плена

Девять российских солдат освобождены из украинского плена

Ранее благодаря переговорам в Россию вернулись 50 человек, находившихся в плену у украинской стороны. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T16:54+0300

2022-11-26T16:54+0300

2022-11-26T17:00+0300

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает Министерство обороны России."26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.Освобожденных солдат доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации. Кроме того, им будет оказана вся необходимая психологическая помощь.Переговорные процессы между Москвой и Киевом способствуют обмену пленными между сторонами. Так, 24 ноября, из плена вернулись 50 российских военнослужащих, а до этого еще около 30. Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1042789802.html

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