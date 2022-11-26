https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-snaryadov-himars-v-zaporozhskoy-oblasti-1042823776.html
Российские войска уничтожили украинский склад снарядов HIMARS в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский склад снарядов HIMARS в Запорожской области
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО "Град" на огневой позиции в Харьковской области. 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T16:05+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области, на котором хранились снаряды для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО России за сутки были сбиты три украинских беспилотника, перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное в Херсонской области.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении была предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.На Красно-Лиманском направлении ВСУ атаковали силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки в ЛНР, но были отброшены. Потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки, уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины. На Южно-Донецком направлении были отражены атаки ВСУ в направлении Новомихайловки и Никольского. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп подразделения противника отброшены на исходные позиции. Кроме того, российские войска отразили попытку украинских войск провести атаку в районе Времевки. На этом направлении противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/svo-chto-znachit-osvobozhdenie-artemovska-i-marinki-1042816177.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/rossiyskie-voyska-unichtozhili-do-dvukhsot-polskikh-naemnikov-na-ukraine-1042813428.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Российские войска уничтожили украинский склад снарядов HIMARS в Запорожской области
16:05 26.11.2022 (обновлено: 16:13 26.11.2022)
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО "Град" на огневой позиции в Харьковской области.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области, на котором хранились снаряды для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Всего же оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, пункт временной дислокации националистов в Запорожской области, 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Средствами ПВО России за сутки были сбиты три украинских беспилотника, перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное в Херсонской области.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении была предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ВСУ атаковали силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки в ЛНР, но были отброшены. Потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки, уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении были отражены атаки ВСУ в направлении Новомихайловки и Никольского. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп подразделения противника отброшены на исходные позиции.
Кроме того, российские войска отразили попытку украинских войск провести атаку в районе Времевки. На этом направлении противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.