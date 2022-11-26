https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/serebryanyy-zheton-ko-dnyu-otkrytiya-kurorta-gagra-dostavlen-v-abkhaziyu-1042823431.html
Серебряный жетон ко дню открытия курорта Гагра доставлен в Абхазию
Серебряный жетон ко дню открытия курорта Гагра доставлен в Абхазию
Серебряный жетон, посвященный открытию Гагрской климатической станции в 1903 году, передадут в музей Банка Абхазии. 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T14:35+0300
2022-11-26T14:35+0300
2022-11-26T16:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042811237_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_bd726b93c3d33d3aa768701de7f3565a.jpg
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Серебряный жетон, отчеканенный 120 лет назад ко дню открытия курорта Гагра, доставлен в Абхазию, рассказал Sputnik советник главы администрации Гагрского района по правовым вопросам Батал Берзения.Они были вручены некоторым гостям во время торжества по случаю открытия Климатической станции 9 января 1903 года. Сколько именно было изготовлено жетонов сегодня доподлинно неизвестно."Мы интересуемся историей нашего города, и не раз нам попадалась информация о существовании таких жетонов. По инициативе руководства района в рамках подготовки празднования 120-летия со дня основания курорта, мы стали искать образцы таких жетонов для изготовления. Но нам посчастливилось найти оригинал на одном из интернет-аукционов. Мы его приобрели и привезли в Абхазию около недели назад", - отметил Батал Берзения.Согласно книге Эммы Анненковой и Юрия Голикова "Гагра – Черноморская Ницца", торжество по случаю празднования открытия станции продолжалось два дня. На нем присутствовали министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов, представители духовенства Новоафонского монастыря и другие почетные гости.Авторы книги также писали, что праздник начался утром 9 января 1903 года освящением восстановленного храма и гостиницы в присутствии многочисленного духовенства и гостей во главе с Александром Ольденбургским и его супругой Евгенией Ольденбургской. После богослужения гостей пригласили на завтрак, во время которого принц лично обходил всех, любезно беседовал и раздавал на память жетоны с надписью "Гагра 1903 г." на одной стороне и с его монограммой "А.П.О" на другой.Берзения уточнил, что серебряный жетон сейчас хранится у главы администрации Юрия Хагуш, который намерен передать исторический артефакт музею Банка Абхазии в преддверии юбилея со дня основания Курорта Гагра.Советник добавил, что работа по поиску подобных раритетных предметов, исторически связанных с Гагрой, будет продолжаться и впредь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/zaschitnik-abkhazov-interesnye-fakty-o-printse-oldenburgskom-1039362190.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Pocherk-Oldenburgskogo-kak-rossiyskiy-prints-sozdaval-Gagru-1027477663.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042811237_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_0872ff644241f09b0b343efdb211cb53.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гагра
Серебряный жетон ко дню открытия курорта Гагра доставлен в Абхазию
14:35 26.11.2022 (обновлено: 16:34 26.11.2022)
Серебряный жетон, посвященный открытию Гагрской климатической станции в 1903 году, передадут в музей Банка Абхазии.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Серебряный жетон, отчеканенный 120 лет назад ко дню открытия курорта Гагра, доставлен в Абхазию, рассказал Sputnik советник главы администрации Гагрского района по правовым вопросам Батал Берзения.
Он уточнил, что такие жетоны были выполнены по заказу основателя гагрской климатической станции, русского принца Александра Ольденбургского.
Они были вручены некоторым гостям во время торжества по случаю открытия Климатической станции 9 января 1903 года. Сколько именно было изготовлено жетонов сегодня доподлинно неизвестно.
"Мы интересуемся историей нашего города, и не раз нам попадалась информация о существовании таких жетонов. По инициативе руководства района в рамках подготовки празднования 120-летия со дня основания курорта, мы стали искать образцы таких жетонов для изготовления. Но нам посчастливилось найти оригинал на одном из интернет-аукционов. Мы его приобрели и привезли в Абхазию около недели назад", - отметил Батал Берзения.
Согласно книге Эммы Анненковой и Юрия Голикова "Гагра – Черноморская Ницца", торжество по случаю празднования открытия станции продолжалось два дня. На нем присутствовали министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов, представители духовенства Новоафонского монастыря и другие почетные гости.
Авторы книги также писали, что праздник начался утром 9 января 1903 года освящением восстановленного храма и гостиницы в присутствии многочисленного духовенства и гостей во главе с Александром Ольденбургским и его супругой Евгенией Ольденбургской. После богослужения гостей пригласили на завтрак, во время которого принц лично обходил всех, любезно беседовал и раздавал на память жетоны с надписью "Гагра 1903 г." на одной стороне и с его монограммой "А.П.О" на другой.
Берзения уточнил, что серебряный жетон сейчас хранится у главы администрации Юрия Хагуш, который намерен передать исторический артефакт музею Банка Абхазии в преддверии юбилея со дня основания Курорта Гагра.
Советник добавил, что работа по поиску подобных раритетных предметов, исторически связанных с Гагрой, будет продолжаться и впредь.