https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/serebryanyy-zheton-ko-dnyu-otkrytiya-kurorta-gagra-dostavlen-v-abkhaziyu-1042823431.html

Серебряный жетон ко дню открытия курорта Гагра доставлен в Абхазию

Серебряный жетон ко дню открытия курорта Гагра доставлен в Абхазию

Серебряный жетон, посвященный открытию Гагрской климатической станции в 1903 году, передадут в музей Банка Абхазии. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T14:35+0300

2022-11-26T14:35+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Серебряный жетон, отчеканенный 120 лет назад ко дню открытия курорта Гагра, доставлен в Абхазию, рассказал Sputnik советник главы администрации Гагрского района по правовым вопросам Батал Берзения.Они были вручены некоторым гостям во время торжества по случаю открытия Климатической станции 9 января 1903 года. Сколько именно было изготовлено жетонов сегодня доподлинно неизвестно."Мы интересуемся историей нашего города, и не раз нам попадалась информация о существовании таких жетонов. По инициативе руководства района в рамках подготовки празднования 120-летия со дня основания курорта, мы стали искать образцы таких жетонов для изготовления. Но нам посчастливилось найти оригинал на одном из интернет-аукционов. Мы его приобрели и привезли в Абхазию около недели назад", - отметил Батал Берзения.Согласно книге Эммы Анненковой и Юрия Голикова "Гагра – Черноморская Ницца", торжество по случаю празднования открытия станции продолжалось два дня. На нем присутствовали министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов, представители духовенства Новоафонского монастыря и другие почетные гости.Авторы книги также писали, что праздник начался утром 9 января 1903 года освящением восстановленного храма и гостиницы в присутствии многочисленного духовенства и гостей во главе с Александром Ольденбургским и его супругой Евгенией Ольденбургской. После богослужения гостей пригласили на завтрак, во время которого принц лично обходил всех, любезно беседовал и раздавал на память жетоны с надписью "Гагра 1903 г." на одной стороне и с его монограммой "А.П.О" на другой.Берзения уточнил, что серебряный жетон сейчас хранится у главы администрации Юрия Хагуш, который намерен передать исторический артефакт музею Банка Абхазии в преддверии юбилея со дня основания Курорта Гагра.Советник добавил, что работа по поиску подобных раритетных предметов, исторически связанных с Гагрой, будет продолжаться и впредь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/zaschitnik-abkhazov-interesnye-fakty-o-printse-oldenburgskom-1039362190.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Pocherk-Oldenburgskogo-kak-rossiyskiy-prints-sozdaval-Gagru-1027477663.html

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