https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/zaschitnik-abkhazov-interesnye-fakty-o-printse-oldenburgskom-1039362190.html

Защитник абхазов: интересные факты о принце Ольденбургском

Защитник абхазов: интересные факты о принце Ольденбургском

Основатель города-курорта Гагры русский принц Александр Ольденбургский родился, по новому календарю, 2 июня 1844 года. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T20:40+0300

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О том, чем запомнился жителям Абхазии принц Ольденбургский, как он помогал жителям причерноморской страны решать не только социальные, но и политические проблемы, кого он усыновил в Абхазии и на какой стадии находится ремонт парка, который носит его имя, читайте в материале Sputnik.Меценат и новаторИмя принца Александра Ольденбругского стало неотъемлемой частью истории Абхазии, оно на слуху даже спустя почти сто лет со дня его кончины. В первую очередь, это связано с субтропическим парком, который он разбил на заболоченном месте на берегу Гагры. Это парк, в котором произрастает около 800 видов деревьев и растений, уже долгие десятилетия служит излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей причерноморской республики.Превращение Гагры в великосветский курорт, который в период царской России и СССР называли "Абхазской Ниццей" - не единственное достижение, которым Ольденбургский заслужил благодарность и уважение со стороны населения Абхазии. Журналист краевед, член Международной Федерации журналистов и писателей при ЮНЕСКО Анатолий Клюев в своем эссе, посвященном принцу, приводит ряд фактов о личности принца, не известных широкой общественностиЧто касается курорта Гагра, Клюев с уверенностью называет его детищем Александра Ольденбругского. Однажды знаменитому на весь мир писателю Фазилю Искандеру, уроженцу Абхазии задали вопрос о том, как он относится к принцу и тот ответил: "Интересный человек, деятельный, занимался благотворительностью. Моя бы воля – поставил бы ему памятник в Гагре, где он создал Абхазскую Ниццу..."Клюев в своем эссе, ссылаясь на абхазского историка Станислава Лакоба, также написал, что Александр Петрович снял с абхазов запрет царских властей на приобретение охотничьего оружия и по его инициативе в 1907 году император России Николай II отменил царское повеление от 31 мая 1880 года "о виновности абхазского народа"."Потомки гагрских старожилов рассказывают о добрых делах принца: кому дом построит, кого на бесплатную учебу определит, на лечение отправит. В Гагре была построена больница, открыто реальное училище, приют для малообеспеченных детей. Ольденбургский – покровитель ученых, предпринимателей, попечитель общин сестер милосердия и трезвенников, Сухумской горской школы с пансионом на 40 человек для детей абхазов", - отметил Клюев.Наследие принцаКогда принц приехал впервые в Абхазию, он поселился на территории крепости Абаата, где расположился его временный домик. В 1901 году началось строительство знаменитого дворца, который в народе называют замком, хоть он и не отвечает всем необходимым требованиям и атрибутам такого объекта.Дворец создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.На детальное перечисление всего того, что воздвиг и воплотил в жизнь Ольденбургский может уйти немало времени и, поэтому, остановимся на самых знаковых объектах и сооружениях. Пожалуй, одним из главных его детищ можно назвать ресторан Гагрипш, привезенный в Абхазию из Франции.Как рассказал историк Давид Канделаки, ресторан в разобранном виде доставили в страну в 1902 году. После окончательной сборки ресторана 9 января 1903 года принц официально открыл курортный город."Ольденбургский приобрел деревянное здание на всемирной выставке, проходившей в Париже. Сооружение было сделано в стиле альпийского шале. Принцу понравилась технология строительства. Ресторан построен из норвежской сосны без единого гвоздя. С той же выставки для принцессы Евгении Ольденбургской был привезен дворец, составлявший со зданием единый архитектурный ансамбль. Дворец не сохранился: он пришел в негодность и был разобран в 80-х годах XX века", – отметил он.Как пишет Анатолий Клюев, при Ольденбургском в Гагре также появилась первая на Кавказе электростанция, роскошный приморский парк, альпийская дорога к горе Мамзышьха, образцовые хозяйства, снабжавшие курорт молоком, мясом, овощами, фруктами, минеральными водами, винами и многим другим."На красоты Гагры легла мозаика оригинальных гостиниц "Гагрипш", "Колхида", дач, особняков, водолечебниц… В древней крепости Абаата был восстановлен Храм Святого Ипатия. Базилику первых христиан украсили каменные кресты, живописные иконы. У моря открылись выставки растениеводства и шелководства, появилась пасека знаменитой пчелы "абхазянки", стал действовать филиал Кавказского Горного Клуба, отдыхающие могли играть в теннис. При ресторане "Гагрипш" открыли казино. На белых осликах, привезенных из Персии, стали проводить экскурсии в ущелье Жоэквара, на гору Мамзышха", - перечислил Клюев.Он уверен, что вся эта инфраструктура создала рабочие места, улучшила социальную жизнь населения. О курортном творении в Абхазии заговорили в России и в Европе. Новинка стала приносить стране популярность и доход.Наши дниВ октябре 2017 году на территории парка начались ремонтно-восстановительные работы за счет средств Инвестпрограммы. Как сообщил Sputnik инженер подрядной организации "Абхазрегионстрой" Алексей Клименко, последний из трех этапов проекта на завершающей стадии.За неполные пять работ, уточнил инженер, был реализован масштабный объем работ. Все началось с восстановления четырех прудов в парке и водоотводных каналов, провели дренажные работы, вывели стоковые воды к морю. Затем провели водопроводную магистраль с поливочной и противопожарной системами, отремонтировали ограждения вдоль набережной, проложили новую электропроводку и положили тротуарную плитку.Долгожданным событием для жителей Гагры стало открытие обновленной колоннады летом 2021 года. Завершение работ было запланировано на 2019 год, но в сроки не уложились.Как сообщил начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба в феврале 2021 года, причиной выхода из сроков стали работы, не предусмотренные в сметной документации."В основной смете было предусмотрено благоустройство и озеленение парка, но не была предусмотрена замена коммуникаций. Мы не могли допустить, чтобы в парке сначала уложили плитку, посадили деревья и провели еще ряд работ, пока не будет решен вопрос с коммуникациями. Иначе пришлось бы все снимать. Мы откорректировали сметную документацию, заменили коммуникации, в том числе 700 метров водопроводной трубы диаметров 500 миллиметров, пролегающей через парк, и предполагалось, что эти работы завершатся в 2020 году. Но в связи с тем, что утверждение экспертизы в России затянулось, сроки отодвинулись на 2021 год", - уточнил Агрба.Кровные узыАлександр Ольденбургский родился, по новому календарю, 2 июня 1844 года. Он был четвертым ребенком и вторым сыном в семье принца Петра Ольденбургского и принцессы Терезии Нассауской, по линии отца он приходился правнуком императору Павлу I.Впервые свой взор на Абхазию русский принц бросил в конце XIX-начале XX веков. Тогда он, параллельно со строительством гагрского курорта, занимался просветительской и благотворительной деятельностью. Во время своего визита в приходскую школу села Лдзаа, принц обратил внимание на смышленого юношу из крестьянской семьи Махаира Жиба.Долгое время о его судьбе в Абхазии никому не было известно, но однажды пришла трагическая новость о гибели Махаира. Он получил шальную пулю на границе с Румынией.Тело Махаира Жиба доставили в родное село Асечко, где он похоронен по сей день. Потомки абхазского воина из царской армии предполагают, что он их предок ушел из жизни в звании генерала, но журналист Анатолий Клюев считает, что Жиба был капитаном кавалерии и был награжден Георгиевским крестом.Родство с семьей Жиба – не единственная кровная связь династии Ольденбургских с абхазами. Его родной племянник барон Петр Зорникау женился на дочери абхазского князя Прокофия Чачба, которая состояла фрейлиной при императрице Марии Федоровне Романовой. Император Николай II в свое время высоко оценил внешние данные девушки: "Разве можно быть такой красивой!"Бюст на складеВо время разгула грузинского меньшевизма Гагра была разграблена. И многое из того, что было связано с деятельностью принца Ольденбургского, было разрушено.Сам же принц из Абхазии отправился в Германию. Последние годы жизни он прожил на Лазурном берегу Франции, на курорте Биарриц, где скончался в 1932 году и был похоронен на городском кладбище."Идею поддержала одна наша соотечественница, которая оплатила расходы на создание бюста принца. По тем деньгам получалось полтора миллиона рублей. Бюст из меди, причем, не маленьких размеров был великолепно исполнен. Его привезли в Гагру, но установить его не удалось. Насколько знаю, он все еще лежит где то на складе", - отметил Еник.Как объяснил Еник, бюст Александра Ольденбургского планировали установить у входа в парк напротив ресторана Гагрипш, но один из местных депутатов выступил против этого и убедил в своей правоте еще несколько человек. Они аргументировали свою позицию тем, что принц был неоднозначной личностью - его обвиняли в казнокрадстве. Также, по их мнению, в Абхазии не нужно предпринимать действия в память о человеке, который представлял царский режим.Дискуссии вышли на республиканский уровень. К ним присоединились не только горожане и политики, но также ученые."В совещательном зале администрации собралось очень много людей. Я вел то собрание. После тех, кто был против установки бюста, выступили историки, в том числе Юрий Аргун, который привел факты и данные того, что принц сделал для Гагры и Абхазии. Весь зал аплодировал. Наверное, за исключением около 15 человек, все высказались "за" реализацию этого проекта", - вспомнил Еник.Экс-глава района добавил, что вскоре он покинул свой пост, и вопрос остался в подвешенном состоянии до наших дней.

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