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Дело о перестрелке в сухумском баре направлено в Верховный суд Абхазии
Дело о перестрелке в сухумском баре направлено в Верховный суд Абхазии
Согласно материалам дела, умышленное убийство Беслана Дзыба было совершено группой лиц общеопасным способом. 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T13:29+0300
2022-11-26T13:29+0300
2022-11-26T14:11+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Игоря Гудалия и Аслана Зухба, подозреваемых в убийстве Беслана Дзыба. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры. В соответствии с материалами дела, 17 июля 2021 года Игорь Гудалия вместе с братом Русланом Гудалия вместе с Гарри Авиздба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия приехали в пивной бар в Сухуме для того, чтобы "урегулировать конфликт с Дзыба, возникший на почве личной неприязни".С собой у них были автомат Калашникова и пистолет Макарова с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, которые они незаконно перевозили по предварительному сговору. В баре между Русланом Гудалия, Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Бесланом Дзыба произошла ссора, в ходе которой Зухба дважды выстрелил в Дзыба из пистолета. Сопротивляясь, Дзыба, в свою очередь, из своего пистолета выстрелил в Зухба и Гудалия.Наблюдая за конфликтом из машины, Игорь Гудалия, действуя вместе с Зухба, забежал в бар и начал стрелять из автомата Калашникова, подвергая опасности всех, кто находился в помещении. Он выстрелил в Дзыба не менее семи раз, от чего тот скончался. Кроме того, в перестрелке погиб Руслан Гудалия, а Аслану Зухба провели операцию, его взяли под стражу в Республиканской больнице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210723/Esche-odnomu-figurantu-perestrelki-v-Sukhume-izbrana-mera-presecheniya--1032892388.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/verkhovnyy-sud-napravil-delo-anzora-tarba-na-novoe-sudebnoe-razbiratelstvo-1042697143.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Дело о перестрелке в сухумском баре направлено в Верховный суд Абхазии
13:29 26.11.2022 (обновлено: 14:11 26.11.2022)
Согласно материалам дела, умышленное убийство Беслана Дзыба было совершено группой лиц общеопасным способом.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Игоря Гудалия и Аслана Зухба, подозреваемых в убийстве Беслана Дзыба. Об этом сообщает
сайт Генпрокуратуры.
Кроме того, Гудалия и Зухба подозреваются в том, что в соучастии с Гарри Авидзба и Артуром Гудалия в незаконном обороте огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.
В соответствии с материалами дела, 17 июля 2021 года Игорь Гудалия вместе с братом Русланом Гудалия вместе с Гарри Авиздба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия приехали в пивной бар в Сухуме для того, чтобы "урегулировать конфликт с Дзыба, возникший на почве личной неприязни".
С собой у них были автомат Калашникова и пистолет Макарова с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, которые они незаконно перевозили по предварительному сговору.
В баре между Русланом Гудалия, Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Бесланом Дзыба произошла ссора, в ходе которой Зухба дважды выстрелил в Дзыба из пистолета. Сопротивляясь, Дзыба, в свою очередь, из своего пистолета выстрелил в Зухба и Гудалия.
Наблюдая за конфликтом из машины, Игорь Гудалия, действуя вместе с Зухба, забежал в бар и начал стрелять из автомата Калашникова, подвергая опасности всех, кто находился в помещении. Он выстрелил в Дзыба не менее семи раз, от чего тот скончался.
Кроме того, в перестрелке погиб Руслан Гудалия, а Аслану Зухба провели операцию, его взяли под стражу в Республиканской больнице.