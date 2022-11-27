https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/abkhazskiy-multfilm-priklyucheniya-abraskila-pereveden-na-angliyskiy-yazyk-1042834691.html
Абхазский мультфильм "Приключения Абраскила" переведен на английский язык
Абхазский мультфильм "Приключения Абраскила" переведен на английский язык
Мультфильм по мотивам абхазских сказок "Приключения Абраскила" вышел в свет в 2020 году. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T17:25+0300
2022-11-27T17:25+0300
2022-11-27T17:44+0300
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский мультфильм "Приключения Абраскила" переведен на английский язык, рассказал корреспонденту Sputnik автор мультфильма Астамур Квициния."Изначально, когда мультфильм вышел, я со спонсором проекта Мзаучем Пилия обсуждали идею о переводе его на один язык - русский, турецкий или же на английский для расширения аудитории. Времени и возможности самому этим заняться, у меня не было, так как активно занимался другим проектом. В этом году идею поддержали во Всемирно Абхазо-абазинском конгрессе, и благодаря этой организации в течение восьми месяцев удалось перевести мультфильм на английский", - отметил Квициния.В осуществлении задачи участвовали около десяти человек из числа сотрудников ВААК, специалистов в области английского языка при участии Астамура Квициния. Работа по дубляжу проходила в студии абхазского музыканта Анри Гунба. Главного героя Абраскила озвучил англичанин Кайли Синг.Мультипликатор отметил, что у приключений героя абхазских сказок Абраскила, скорее всего, продолжения не будет. Связано это с нехваткой средств. На выпуск одного 15-и минутного мультфильма ушло два года и около одного миллиона рублей.В эту сумму входит оплата услуг актеров озвучки, редакторов и консультантов, сочинение музыки, покупка авторских прав и различных программ для создания продукта. Квициния подчеркнул, что без государственной поддержки или спонсорской помощи показать новые подвиги персонажа не получится.Сейчас Квициния работает над другим проектом. Он планирует выпустить более продолжительный мультфильм о другом персонаже абхазских сказок Шапка из скорлупы. Как объяснил мультипликатор, ему не хочется ограничиваться только одним героем и, по возможности, постарается затронуть истории других сказочных персонажей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kvitsiniya-ob-abkhazskikh-multikakh-dolzhny-byt-sverkhzadachey-uchityvaya-problemy-s-yazykom--1036096540.html
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культура, абхазия
Абхазский мультфильм "Приключения Абраскила" переведен на английский язык
17:25 27.11.2022 (обновлено: 17:44 27.11.2022)
Мультфильм по мотивам абхазских сказок "Приключения Абраскила" вышел в свет в 2020 году.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский мультфильм "Приключения Абраскила" переведен на английский язык, рассказал корреспонденту Sputnik автор мультфильма Астамур Квициния.
"Изначально, когда мультфильм вышел, я со спонсором проекта Мзаучем Пилия обсуждали идею о переводе его на один язык - русский, турецкий или же на английский для расширения аудитории. Времени и возможности самому этим заняться, у меня не было, так как активно занимался другим проектом. В этом году идею поддержали во Всемирно Абхазо-абазинском конгрессе, и благодаря этой организации в течение восьми месяцев удалось перевести мультфильм на английский", - отметил Квициния.
В осуществлении задачи участвовали около десяти человек из числа сотрудников ВААК, специалистов в области английского языка при участии Астамура Квициния. Работа по дубляжу проходила в студии абхазского музыканта Анри Гунба. Главного героя Абраскила озвучил англичанин Кайли Синг.
"К произношению подошли очень скрупулезно и оттачивали буквально каждую букву. Сделали так, чтобы не было нашего акцента и не резало слух для англоязычной аудитории. Конечно, некоторые диалоги на абхазском языке сложно дословно перевести на другие языки, так как у каждого языка своя специфика, свой тонкий юмор, но участники проекта постарались перевести максимально приближенно к оригиналу", - уточнил Квициния.
Мультипликатор отметил, что у приключений героя абхазских сказок Абраскила, скорее всего, продолжения не будет. Связано это с нехваткой средств. На выпуск одного 15-и минутного мультфильма ушло два года и около одного миллиона рублей.
В эту сумму входит оплата услуг актеров озвучки, редакторов и консультантов, сочинение музыки, покупка авторских прав и различных программ для создания продукта. Квициния подчеркнул, что без государственной поддержки или спонсорской помощи показать новые подвиги персонажа не получится.
Сейчас Квициния работает над другим проектом. Он планирует выпустить более продолжительный мультфильм о другом персонаже абхазских сказок Шапка из скорлупы. Как объяснил мультипликатор, ему не хочется ограничиваться только одним героем и, по возможности, постарается затронуть истории других сказочных персонажей.