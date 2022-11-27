https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/ekonomist-dal-sovet-kogda-pokupat-valyutu-pered-novogodnimi-prazdnikami-1042828309.html
Экономист дал совет, когда покупать валюту перед новогодними праздниками
Экономист дал совет, когда покупать валюту перед новогодними праздниками
Вкладывать средства в валюту нужно с осторожностью, учитывая различные ограничения, которые вводят как страны Запада, так и Россия. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T08:55+0300
2022-11-27T08:55+0300
2022-11-27T08:55+0300
валюта
рубль
россия
санкции
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Туристам, планирующим поездки за рубеж в новогодние праздники, стоит купить валюту до 5 декабря, посоветовал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.Предполагается, что с 5 декабря вступит в силу новое ограничение в отношении российской нефтяной отрасли, введенное Евросоюзом. Будет установлен потолок цен на нефть из России, и это, по мнению Григорьева, может отразиться на курсе рубля. Однако серьезных изменений на валютном рынке опасаться не следует, уверен он."Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать десяти процентов, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят пяти процентов. Курса 100 рублей за доллар не будет", — уточнил Григорьев.Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-dal-otsenku-tursezonu-v-sukhume-1042827221.html
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валюта, рубль, россия, санкции
валюта, рубль, россия, санкции
Экономист дал совет, когда покупать валюту перед новогодними праздниками
Вкладывать средства в валюту нужно с осторожностью, учитывая различные ограничения, которые вводят как страны Запада, так и Россия.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Туристам, планирующим поездки за рубеж в новогодние праздники, стоит купить валюту до 5 декабря, посоветовал в интервью
радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Предполагается, что с 5 декабря вступит в силу новое ограничение в отношении российской нефтяной отрасли, введенное Евросоюзом. Будет установлен потолок цен на нефть из России, и это, по мнению Григорьева, может отразиться на курсе рубля.
"Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть", — отметил он.
Однако серьезных изменений на валютном рынке опасаться не следует, уверен он.
"Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать десяти процентов, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят пяти процентов. Курса 100 рублей за доллар не будет", — уточнил Григорьев.
Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России, добавил он.