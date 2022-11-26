https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-dal-otsenku-tursezonu-v-sukhume-1042827221.html

Беслан Эшба дал оценку турсезону в Сухуме

Беслан Эшба дал оценку турсезону в Сухуме

Сегодня в Сухуме расположено 109 объектов размещения на три с половиной тысячи койко-мест. В ближайшие годы ожидается увеличение номерного фонда до шести тысяч... 26.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 нояб - Sputnik. Все туристические объекты Сухума были полностью заполнены во время курортного сезона 2022 года, рассказал в эфире Абхазского телевидения глава администрации столицы Беслан Эшба.“И объекты размещения, и частный сектор были полностью забиты в этом году туристами”, - отметил он.По словам столичного главы, турсфера - одно из самых перспективных направлений для экономики города, она ежегодно приносит “без малого 100 миллионов рублей доходов” в бюджет. К тому, же отрасль влияет на рост продаж товаров и услуг.На сегодняшний день, по данным Эшба, в Сухуме расположены 109 объектов размещения на 3,5 тысячи койко-мест. В этом году запущен еще один крупный объект - Grand-отель на улице Читанава, а также на стадии завершения строительства находятся еще несколько гостиниц.Несмотря на то, что свободных территорий для строительства новых объектов размещения не так много, Эшба добавил, что в течение нескольких лет ожидается увеличение номерного фонда до шести тысяч койко-мест.Помимо объектов размещения планируется увеличить и количество мест для досуга. Так уже в 2023 году, по словам Эшба, местом притяжения собираются сделать Сухумскую гору, в народе известную как "Фуникулер".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-byudzhet-sukhuma-v-2022-godu-ispolnyaetsya-s-operezheniem-plana-1042824838.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/startovali-prodazhi-u-rossiyskikh-turoperatorov-na-otdykh-v-abkhazii-letom-2023-goda-1042666536.html

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