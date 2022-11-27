https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/ekspert-nazvala-osnovnye-prichiny-rosta-smertnosti-v-abkhazii-1042830297.html

Эксперт назвала основные причины роста смертности в Абхазии

Эксперт назвала основные причины роста смертности в Абхазии

По данным Центра социально-экономических исследований, рост смертности к 2022 году в Абхазии составил 35%. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T14:00+0300

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в абхазии

смертность

демография

абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Болезни и их последствия, ДТП, передозировка наркотическими средствами - основные причины, от которых умирают граждане Абхазии, сказала в эфире радио Sputnik экономист, сотрудник Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа.В случае Абхазии, уверена Шат-ипа, двое детей в семье недостаточно для преодоления демографического кризиса в республике. Исследования ЦСЭИ показали, что многие абхазские семьи готовы воспитывать трех и более детей, но из-за сложного экономического положения, не идут на эти шаги.По мнению Шат-ипа, для снижения уровня смертности в Абхазии необходимо ужесточать законы, к примеру, об управлении автомобилем в состоянии опьянения, и применять практику неотвратимости наказания.Численность населения, достигшего 18 лет, согласно итогам последних выборов в Парламент, в республике составляет немного больше 200 тысяч человек.Ранее на телемосте Сухум-Москва на тему "Демографическая ситуация в Абхазии, пути выхода из демографического кризиса", Шат-ипа сообщила, что смертность в Абхазии превышает рождаемость, рост смертности составил 35%. Ученый считает, что демографический вопрос наиболее важный для Абхазии, так как без достаточной численности населения экономика и политика не могут развиваться. В Галском и Ткуарчалском районе преобладает численность представителей грузинской национальности. Этнических абхазов там проживает примерно по 12% от общего числа населения."В Гулрыпшском, Сухумском и Гагрском районе проживает всего 35% абхазов. Большинство в этих районах армяне. Больше всего абхазов живет в Гудаутском и Очамчырском районах, а также в Сухуме. В Гудауте 80% населения, в Очамчыре тоже 80%, в столице 67%", - сообщила Шат-ипа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/demograficheskaya-bezdna-kak-abkhazii-dobitsya-bebi-buma-1040592212.html

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