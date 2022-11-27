https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/kulturnaya-afisha-abkhazii-sozvezdie-talantov-metod-i-gospozha-ministersha-1042835336.html

Культурная афиша Абхазии: “Созвездие талантов”, “Метод” и “Госпожа министерша”

Культурная афиша Абхазии: “Созвездие талантов”, “Метод” и “Госпожа министерша”

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 28 ноября по 4 декабря. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T18:15+0300

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2022-11-27T18:15+0300

в абхазии

культура

абхазия

театр

центральный выставочный зал г. сухум

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Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе жителей Абхазии ждут спектакли в театрах Сухума, выставка в ЦВЗ, а также концерт в Государственной филармонии.30 ноября в 18:30 Государственный молодежный театр покажет спектакль “Госпожа министерша”. Спектакль по произведению сербского писателя Бранислава Нушича.Это комедия о человеческой алчности, любви к власти и благам, неотделимых от нее.В Русском театре имени Искандера 28 и 29 ноября в 19:00 запланирован спектакль “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.2 декабря в 19:00 - "Метод" в постановке Марка Вдовина. Спектакль по пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана.3 декабря также состоится еще два показа “Метода” в 18:00 и 21:00.30 ноября в 18:00 в Государственной филармония состоится концерт "Созвездие талантов".А в ЦВЗ до 30 ноября продлится персональная выставка абхазского художника Нугзара Логуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/vystavka-rabot-nugzara-logua-otkrylas-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1042754135.html

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