https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-noyabrya-1042834560.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T16:30+0300
2022-11-27T16:30+0300
2022-11-27T16:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В понедельник, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В понедельник, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.