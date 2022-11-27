https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-noyabrya-1042834560.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T16:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. В понедельник, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии