https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/pust-vozvraschayutsya-v-afriku-evropa-ne-spravlyaetsya-s-naplyvom-migrantov-1042829212.html

"Пусть возвращаются в Африку!": Европа не справляется с наплывом мигрантов

"Пусть возвращаются в Африку!": Европа не справляется с наплывом мигрантов

По данным Европейского пограничного агентства Frontex, с января было 275 тысяч попыток нелегального пересечения границы с ЕС — на 73% больше, чем за тот же... 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T11:25+0300

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аналитика

миграция

европа

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Миграционный кризис продолжается с 2015-го, и ситуация только ухудшается. Нелегалы — бомба замедленного действия, способная взорвать Старый Свет. Подробнее читайте в материале Даниила Низамутдинова для РИА Новости. В поисках лучшей жизниБольшинство переселенцев — отнюдь не беженцы. Люди стремятся к новой жизни, покидают родину из-за нищеты и неравенства в надежде устроиться получше.Один из главных маршрутов нелегалов — через Сицилийский пролив к берегам Италии, Мальты или Греции. Люди плывут, рискуя жизнью, на перегруженных лодках, баржах и плотах, для некоторых путешествие заканчивается трагически.В море суденышки часто берут на буксир спасательные корабли неправительственных организаций и доставляют в порты. Фактически это такси для мигрантов, и на эти НКО ориентируются подпольные перевозчики. Европейцы возмущаются, но ничего поделать не могут."В порядке исключения"С победой на выборах в Италии правоцентристской коалиции, обещавшей решительно бороться с нелегалами, ситуация немного изменилась. В конце октября в порт не пустили судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee с 234 беженцами, хотя, согласно международному праву, терпящих бедствие обязаны были принять. Власти Мальты также отказали, в результате спустя две недели глава МВД Франции Жеральд Дарманен "в порядке исключения" разрешил пришвартоваться в Тулоне.При этом французский министр обвинил итальянских коллег в негуманности, назвав их действия необъяснимыми и недопустимыми. В свою очередь, премьер-министр Джорджа Мелони указала на несовершенство европейского механизма приема и размещения мигрантов и несправедливость того, что беженцы прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты. По ее словам, из почти 90 тысяч нелегалов, высадившихся в Италии, в другие страны ЕС перераспределили только 117 человек.Это вызвало бурю негодования, заседание нижней палаты прервали. Тут еще надо учесть, что по-французски эта фраза в единственном и множественном числе звучит одинаково, отличается лишь написание ("Qu'il(s) retourne(nt) en Afrique"), поэтому возглас де Фурнаса можно было было воспринять как оскорбление темнокожего Билонго, выходца из африканской семьи.Де Фурнаса обвинили в расизме, отстранили от работы в нацсобрании на две недели и лишили половины заработной планы на два месяца. Тот обвинения решительно отверг — по его словам, он имел в виду именно нелегалов и не пытался оскорбить коллегу.Ящик ПандорыПо мнению одного из лидеров республиканцев, сенатора Брюно Ретайо, принять Ocean Viking в порту Тулона — все равно что открыть ящик Пандоры.Он убежден, что суда с нелегалами следует разворачивать, оказав на борту помощь тем, кто в ней нуждается. Европа в целом и Франция в частности уже не способны позаботиться о мигрантах.Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает лицемерными нападки на Италию, поскольку в 2018-м при том же президенте Макроне в похожей ситуации во Францию не пустили судно Aquarius с беженцами — тому пришлось плыть в Испанию.По ее словам, главе государства, чья партия на недавних выборах лишилась абсолютного большинства в нижней палате, теперь приходится заигрывать с левыми, которые всегда были за миграцию. Она тоже за то, чтобы нелегалов возвращать в Африку.И добавил, что именно разногласия с главой государства по миграционной политике заставили его уйти в отставку четыре года назад. Впрочем, не было еще министра внутренних дел Франции, который бы впоследствии не говорил, что хотел изменить миграционную политику (но ничего не получилось).Вторжение в ВеликобританиюВ августе в Британии зафиксировали рекорд — более 13,5 тысячи нелегалов. Всего за этот год — уже 40 тысяч. В прошлом было 28,5 тысячи.Размещать беженцев негде. Центр приема переселенцев в Мэнстоне рассчитан на 1,6 тысячи человек. Сейчас здесь около четырех тысяч. Антисанитария обернулась вспышками дифтерии и заражений золотистым стафилококком. Есть риск пожара и беспорядков.Размещение мигрантов обходится британской казне в семь миллионов фунтов ежедневно. МВД собирается расселять их в списанных круизных судах, университетских общежитиях, на заброшенных военных базах. Правительство Шотландии зафрахтовало несколько судов для беженцев с Украины. В Эдинбурге на одном из них живут 1,7 тысячи человек.Глава МВД Суэлла Браверман сравнила ситуацию со вторжением в страну. По ее словам, система сломана, нелегальная иммиграция вышла из-под контроля, а политики замалчивают проблему.Она также обратила внимание на то, что далеко не все переселенцы законопослушные: многие связаны с преступниками, некоторые сами входят в банды. "Давайте перестанем притворяться, что они все в беде. Страна знает, что это неправда", — сказала Браверман, выступая в парламенте.Опасность взрываИз-за мигрантов дешевые пригороды Парижа, Марселя, Авиньона, Тулузы, Ниццы превратились в опасные гетто, куда чужаку из более благополучного района лучше не соваться: здесь разгул преступности и домашнего насилия, правят бал бандиты, наркодилеры и торговцы оружием. Некоторые кварталы фактически стали "зонами вне права" — туда даже полиция опасается заглядывать.Кто-то до сих пор надеется на ассимиляцию: среднее образование, социальное пособие и красивый городской парк якобы из любого сделают хорошего гражданина. К сожалению, обычно мигранты лишь замыкаются внутри своих сообществ.Каждый руководитель МВД после отставки рассказывает, как он пытался решить проблему. И вот скоро французское правительство снова предложит пакет мер по "усилению и укреплению", который ничего не усилит и не укрепит — слишком все запущенно.А число нападений на сексуальной почве, ограблений, случаев применения холодного оружия продолжает увеличиваться. Получается, что все компоненты бомбы — экономический, миграционный, социальный кризис, разгул преступности и радикализма — уже в сборе. И если не принять действительно серьезных, а не косметических мер, перестав болтать, может и рвануть.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/usilenie-evrointegratsii-zakonchitsya-razdelom-evropy-1041221028.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/kiev-vsekh-rassoril-chto-nachalos-v-evrope-1039689601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/sroki-legalizatsii-vremennogo-prebyvaniya-inostrantsev-v-rossii-istekli-1042035285.html

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