https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/krupnaya-mayning-ferma-demontirovana-v-gulrypshskom-rayone-1042839221.html

Крупная майнинг-ферма демонтирована в Гулрыпшском районе

Крупная майнинг-ферма демонтирована в Гулрыпшском районе

В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T08:55+0300

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в абхазии

мвд абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Крупную майнинг-ферму демонтировали в селе Мерхеул Гулрыпшского района, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. На объекте было изъято 182 работающих устройства общей мощностью 364 киловатт. Оборудование передано на склад временного хранения. Владельцы объекта привлечены к административной ответственности.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.

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