https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/krupnaya-mayning-ferma-demontirovana-v-gulrypshskom-rayone-1042839221.html
Крупная майнинг-ферма демонтирована в Гулрыпшском районе
Крупная майнинг-ферма демонтирована в Гулрыпшском районе
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T08:55+0300
2022-11-28T08:55+0300
2022-11-28T08:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Крупную майнинг-ферму демонтировали в селе Мерхеул Гулрыпшского района, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. На объекте было изъято 182 работающих устройства общей мощностью 364 киловатт. Оборудование передано на склад временного хранения. Владельцы объекта привлечены к административной ответственности.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.
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мвд абхазии, майнинг в абхазии, абхазия
мвд абхазии, майнинг в абхазии, абхазия
Крупная майнинг-ферма демонтирована в Гулрыпшском районе
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Крупную майнинг-ферму демонтировали в селе Мерхеул Гулрыпшского района, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
На объекте было изъято 182 работающих устройства общей мощностью 364 киловатт.
Оборудование передано на склад временного хранения.
Владельцы объекта привлечены к административной ответственности.
Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.