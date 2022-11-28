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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять вынос тепла с юга. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T16:00+0300
2022-11-28T16:00+0300
2022-11-28T16:29+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Во вторник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 ноября
16:00 28.11.2022 (обновлено: 16:29 28.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять вынос тепла с юга.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Во вторник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.