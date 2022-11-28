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Российские специалисты приехали в Абхазию для участия в форуме "Время добрых дел"

Российские специалисты приехали в Абхазию для участия в форуме "Время добрых дел"

Российские специалисты проведут осмотры детей школьного возраста, мастер-классы и тренинги, личные консультации с родителями детей, обучение абхазских... 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T11:55+0300

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2022-11-28T11:55+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум "Время добрых дел" в рамках акции "Миссия Добро" открылся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 28 ноября.В рамках форума специалисты рассмотрят важные проблемы диагностики и мониторинга заболеваний опорно-двигательного аппарата и детского церебрального паралича. В форуме примут участие: школьные учителя, специалисты лечебной физкультуры, представители НКО, работающие с детьми с ДЦП, занимающиеся проблематикой малой нейропедии и серьезной ортопедии."Вопросы сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации, повышению уровня медицинского обслуживания сегодня уделяется приоритетное внимание абхазского государства. Совершенно особое значение в абхазской медицине занимают дети с особенностями развития. Сегодня в детском реабилитационном центре наблюдается больше 140 детей, периодически проходящие стационарное лечение", - сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Руководитель представительств Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, что идея проведения форума родилась около полутора лет назад."Агентство сейчас ориентируется не только на продвижение образования и культуры, но и на те проекты, которые реально будут помогать людям. Этот проект – один из примеров того, когда мы можем реально помочь конкретным людям и реализовать новое направление. Я рад, что к нам приехала специалист высокого уровня Екатерина Клочкова из Санкт-Петербурга, потому что, насколько нам известно, это один из лучших специалистов в этой области", - подчеркнул он.Высокую оценку проведению форума дал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия."Дети – это самое главное, что у нас есть, это ресурс нации, и самое главное что мы можем сделать для них – это сохранить и развить их здоровье", - сказал Габлия.Главный партнер форума, один из ведущих специалистов по детской реабилитации в России Екатерина Клочкова отметила, что в Абхазии она была дважды и посетила все реабилитационные учреждения республики.Главные задачи работы Форума - это осмотр детей школьного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата, обсуждение темы ранней диагностики и ДЦП, обучение абхазских реабилитологов российским методикам, изготовление индивидуально-коррекционных ортопедических стелек, работа с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.Организатор форума – представительство Россотрудничества совместно с Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и языковой политики Абхазии, детским фондом "Росток", Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы". Главным партнером Форума выступает Екатерина Клочкова - один из ведущих специалистов по детской реабилитации в России.В числе почетных участников – российские врачи-специалисты в области лечебной физкультуры: Вадим Другов, Раджаб Сафаев, Петр Зелинский-Байрон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/rossiyskie-vrachi-provedut-master-klassy-v-abkhazii-po-lecheniyu-detey-s-dtsp-1042678273.html

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дети, медицина, абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине