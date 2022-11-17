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Российские врачи проведут мастер-классы в Абхазии по лечению детей с ДЦП

Российские врачи проведут мастер-классы в Абхазии по лечению детей с ДЦП

Благотворительный форум "Время добрых дел" в рамках акции "Миссия добро" пройдет в Сухуме с 28 ноября по 2 декабря. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T17:38+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии организует приезд в республику российских врачей в области лечения детского церебрального паралича и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом для проведения мастер-классов, обследований, консультаций.Мероприятия будут проходить в рамках форума "Время добрых дел". Форум пройдет при финансовой поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и языкового развития Абхазии.По словам руководителя проекта Евгения Павлова, в Абхазию приедут врачи, которые не только могут помочь детям, но и научить педагогов школ простым упражнениям, которые способствуют исправлению сколиоза и других проблем опорно-двигательного аппарата – физкультминутки, подвижные игры, закаливание, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, лечебный и оздоровительный массаж.Еще одна цель форума - обучение сотрудников абхазских реабилитационных центров современным формам работы с детьми с ДЦП. По словам заместителя министра здравоохранения Абхазии Саиды Делба, это очень важное направление, так как в Республиканском реабилитационном центре наблюдается 242 ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 145 человек с ДЦП.Делба добавила, что в целевую программу по медикаментозному обеспечению на 2023 год Минздрав планирует включить программу для обеспечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата бесплатной помощи."Целевая программа пока не утверждена, но я думаю, что она будет утверждена в таком виде, в каком предложил Минздрав, потому что это здоровье детей, нации, это стратегические вопросы", - добавила она.По словам Павлова, специалисты в рамках форума проведут также мастер-классы по изготовлению ортопедической стельки и тейпированию (физиотерапевтическая методика, которая подразумевает наклеивание на тело пациента специальных эластичных лент из хлопка – ред.) для специалистов профильных центров и педагогов школ со спортивным образованием.Работа форума согласована с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/takie-obstoyatelstva-delba-ob-obuchenii-abkhazskikh-medikov-gosudarstvom--1041393205.html

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