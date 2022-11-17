https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/rossiyskie-vrachi-provedut-master-klassy-v-abkhazii-po-lecheniyu-detey-s-dtsp-1042678273.html
Российские врачи проведут мастер-классы в Абхазии по лечению детей с ДЦП
Российские врачи проведут мастер-классы в Абхазии по лечению детей с ДЦП
Благотворительный форум "Время добрых дел" в рамках акции "Миссия добро" пройдет в Сухуме с 28 ноября по 2 декабря. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T17:38+0300
2022-11-17T17:38+0300
2022-11-17T18:16+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии организует приезд в республику российских врачей в области лечения детского церебрального паралича и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом для проведения мастер-классов, обследований, консультаций.Мероприятия будут проходить в рамках форума "Время добрых дел". Форум пройдет при финансовой поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и языкового развития Абхазии.По словам руководителя проекта Евгения Павлова, в Абхазию приедут врачи, которые не только могут помочь детям, но и научить педагогов школ простым упражнениям, которые способствуют исправлению сколиоза и других проблем опорно-двигательного аппарата – физкультминутки, подвижные игры, закаливание, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, лечебный и оздоровительный массаж.Еще одна цель форума - обучение сотрудников абхазских реабилитационных центров современным формам работы с детьми с ДЦП. По словам заместителя министра здравоохранения Абхазии Саиды Делба, это очень важное направление, так как в Республиканском реабилитационном центре наблюдается 242 ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 145 человек с ДЦП.Делба добавила, что в целевую программу по медикаментозному обеспечению на 2023 год Минздрав планирует включить программу для обеспечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата бесплатной помощи."Целевая программа пока не утверждена, но я думаю, что она будет утверждена в таком виде, в каком предложил Минздрав, потому что это здоровье детей, нации, это стратегические вопросы", - добавила она.По словам Павлова, специалисты в рамках форума проведут также мастер-классы по изготовлению ортопедической стельки и тейпированию (физиотерапевтическая методика, которая подразумевает наклеивание на тело пациента специальных эластичных лент из хлопка – ред.) для специалистов профильных центров и педагогов школ со спортивным образованием.Работа форума согласована с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorove-materi-i-rebenka-abkhazskie-vrachi-rasskazali-o-problemakh-meditsiny-1039172314.html
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, медицина, дети, россия, абхазия
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, медицина, дети, россия, абхазия
Российские врачи проведут мастер-классы в Абхазии по лечению детей с ДЦП
17:38 17.11.2022 (обновлено: 18:16 17.11.2022)
Благотворительный форум "Время добрых дел" в рамках акции "Миссия добро" пройдет в Сухуме с 28 ноября по 2 декабря.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии организует приезд в республику российских врачей в области лечения детского церебрального паралича и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом для проведения мастер-классов, обследований, консультаций.
Мероприятия будут проходить в рамках форума "Время добрых дел". Форум пройдет при финансовой поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и языкового развития Абхазии.
По словам руководителя проекта Евгения Павлова, в Абхазию приедут врачи, которые не только могут помочь детям, но и научить педагогов школ простым упражнениям, которые способствуют исправлению сколиоза и других проблем опорно-двигательного аппарата – физкультминутки, подвижные игры, закаливание, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, лечебный и оздоровительный массаж.
Еще одна цель форума - обучение сотрудников абхазских реабилитационных центров современным формам работы с детьми с ДЦП.
По словам заместителя министра здравоохранения Абхазии Саиды Делба, это очень важное направление, так как в Республиканском реабилитационном центре наблюдается 242 ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 145 человек с ДЦП.
"На сегодняшний день вовремя не диагностированные заболевания опорно-двигательной системы приводят к ухудшению качества жизни детей. Поэтому вопросы, связанные с реабилитацией, своевременной помощью, оперативным лечением для нас очень актуальны. В программе мы будем принимать очень активное участие", - добавила она.
Делба добавила, что в целевую программу по медикаментозному обеспечению на 2023 год Минздрав планирует включить программу для обеспечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата бесплатной помощи.
"Целевая программа пока не утверждена, но я думаю, что она будет утверждена в таком виде, в каком предложил Минздрав, потому что это здоровье детей, нации, это стратегические вопросы", - добавила она.
По словам Павлова, специалисты в рамках форума проведут также мастер-классы по изготовлению ортопедической стельки и тейпированию (физиотерапевтическая методика, которая подразумевает наклеивание на тело пациента специальных эластичных лент из хлопка – ред.) для специалистов профильных центров и педагогов школ со спортивным образованием.
"Для меня самым главным результатом станет здоровый ребенок. Это невозможно получить одним разом, одним форумом, одним мероприятием. Если мы в рамках этих мероприятий сможем помочь нескольким детям на начальной стадии, центрам, которые занимаются реабилитацией в налаживании связей с российскими организациями, то это уже результат", - сказал он.
Работа форума согласована с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.