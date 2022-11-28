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USAID устроило аттракцион невиданной щедрости в странах СНГ
USAID устроило аттракцион невиданной щедрости в странах СНГ
Во втором полугодии 2022 года американское агентство USAID резко увеличило финансирование проектов на постсоветском пространстве. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T19:00+0300
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На какие страны и сферы нацелились американские "гуманитарные ястребы" – в материале Sputnik.Яна Осипова, SputnikФинансирование так называемой "поддержки демократии" в странах СНГ по линии Агентства США по международному развитию (USAID), за вторую половину 2022 года составило $248 млн. Для сравнения: за весь 2021 год USAID вложила в эти страны $243 млн (данные с официального сайта usaid.gov).На образовательные цели только в Грузии во второй половине этого года USAIDвыделило $15 млн, причем особый упор в проектах агентства делается на необходимости разрушать "гендерные стереотипы". Качество грузинского образования американцы намерены повышать, занимаясь переподготовкой учителей. Гранта в $250 тыс удостоились преподаватели журналистики в местных вузах – им предстоит обучить "правильных" журналистов."С Украиной сначала было то же самое", - комментирует вложения агентства в молодежь и СМИ Евгения Войко, доцент Финансового Университета при правительстве РФ.Еще более щедрым оказался USAID на ниве "экономической демократизации": в 2021 году фонд запустил в Грузии пятилетнюю программу на $330 млн. Официально объявленная цель этих вложений – снизить экономической влияние России.Поддержание нужного градуса антироссийской риторики в местных СМИ – общая для USAID цель работы в странах постсоветского пространства. Однако в Молдове и центральноазиатских странах особый упор в финансировании американское агентство делает на экономике. А именно – пытается ослабить экономические связи этих стран с Россией и перенаправить товарно-денежные потоки.Так, за минувшие полгода Молдове USAID выделило $50 млн, большая часть из которых предполагается потратить на расширение торговли с Евросоюзом и создание соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры."Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость", – говорится на сайте агентства. Грант для переориентации экспорта Туркменистану, Таджикистану, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану решено увеличить на $15,2 млн до $34 млн. На эти деньги будет оказана помощь в логистике и поиске контактов с контрагентами на Западе. Сегодня ключевой торгово-экономический партнёр стран Центральной Азии - Россия.
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сша, снг, политика, россия
сша, снг, политика, россия
USAID устроило аттракцион невиданной щедрости в странах СНГ
Во втором полугодии 2022 года американское агентство USAID резко увеличило финансирование проектов на постсоветском пространстве.
На какие страны и сферы нацелились американские "гуманитарные ястребы" – в материале Sputnik.
Финансирование так называемой "поддержки демократии" в странах СНГ по линии Агентства США по международному развитию (USAID), за вторую половину 2022 года составило $248 млн. Для сравнения: за весь 2021 год USAID вложила в эти страны $243 млн (данные с официального сайта usaid.gov).
Крупнейшими получателями грантов стали Армения, Грузия и Молдова, но и страны Центральной Азии не были обделены. И главная цель "гуманитарных ястребов" (так себя называет сама руководитель агентства USAID Саманта Пауэр) - молодежь и журналисты.
На образовательные цели только в Грузии во второй половине этого года USAIDвыделило $15 млн, причем особый упор в проектах агентства делается на необходимости разрушать "гендерные стереотипы". Качество грузинского образования американцы намерены повышать, занимаясь переподготовкой учителей. Гранта в $250 тыс удостоились преподаватели журналистики в местных вузах – им предстоит обучить "правильных" журналистов.
"С Украиной сначала было то же самое", - комментирует вложения агентства в молодежь и СМИ Евгения Войко, доцент Финансового Университета при правительстве РФ.
Еще более щедрым оказался USAID на ниве "экономической демократизации": в 2021 году фонд запустил в Грузии пятилетнюю программу на $330 млн. Официально объявленная цель этих вложений – снизить экономической влияние России.
Не скупится USAID на средства для "развития демократии" и "независимости СМИ" и в Армении: во второй половине этого года стране выделили два крупных гранта – на $120 млн и $4 млн.
Поддержание нужного градуса антироссийской риторики в местных СМИ – общая для USAID цель работы в странах постсоветского пространства. Однако в Молдове и центральноазиатских странах особый упор в финансировании американское агентство делает на экономике. А именно – пытается ослабить экономические связи этих стран с Россией и перенаправить товарно-денежные потоки.
Так, за минувшие полгода Молдове USAID выделило $50 млн, большая часть из которых предполагается потратить на расширение торговли с Евросоюзом и создание соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры.
"Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость", – говорится на сайте агентства. Грант для переориентации экспорта Туркменистану, Таджикистану, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану решено увеличить на $15,2 млн до $34 млн. На эти деньги будет оказана помощь в логистике и поиске контактов с контрагентами на Западе. Сегодня ключевой торгово-экономический партнёр стран Центральной Азии - Россия.