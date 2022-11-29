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Большая потеря для Абхазии: вечер памяти Тамары Когония прошел в Сухуме

Большая потеря для Абхазии: вечер памяти Тамары Когония прошел в Сухуме

Экс-министр народного образования Абхазии Тамара Когония ушла из жизни в воскресенье 27 ноября. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T19:40+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Вечер памяти бывшего министра народного образования Абхазии Тамары Когония прошел в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир во вторник, 29 ноября.Почтить память Тамары Ивановны пришли ее коллеги, родственники, учителя и преподаватели.По его словам, министр всегда умела определять молодых специалистов, которые могли бы построить успешную карьеру, под ее начальством работали перспективные педагоги. У нее был острый ум, и она была талантливым организатором, отметил Чолария."Для меня сегодня сложно говорить о ней в прошедшем времени. Пусть земля ей будет пухом, память о ней останется навсегда", - сказал он.Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия подчеркнул, что для республики смерть Тамары Когония – большая потеря. Он напомнил, что под ее руководством в течение десяти лет было отремонтировано и построено 54 школы.По словам журналиста Екатерины Бебия, Тамара Ивановна добиралась до сельских школ, и туда, где не могла проехать даже машина, она приезжала верхом на коне."В школах она говорила на их языке - в армянской школе на армянском, в эстонской на эстонском, в грузинской на грузинском, но первоочередным для нее был родной язык, ее родина, принципы апсуара", - добавила она.Временно исполняющий обязанности заведующего Очамчырского районного отделения образования Вахтанг Амичба подчеркнул, что Тамара Когония была большим патриотом. Доказательство тому - отстроенные под ее руководством абхазские школы, причем отстроенные в те годы, когда это было практически невозможно."Помню, что она могла неожиданно посетить школу, в которой шел ремонт, чтобы работы были выполнены добросовестно, она все проверяла сама. У нее были очень строгие принципы, но она умела найти подход ко всем преподавателям", - сказал Амичба.Тамара Когония возглавляла Министерство народного образования двадцать лет, с 1972 по 1992 годы. Она пользовалась большим уважением в стране, и ее знали далеко за пределами Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/umerla-byvshiy-ministr-narodnogo-obrazovaniya-abkhazii-tamara-kogoniya-1042831196.html

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