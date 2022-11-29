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Госавтоинспекция Абхазии перешла на усиленный круглосуточный режим работы
Госавтоинспекция Абхазии перешла на усиленный круглосуточный режим работы
Замминистра отметил, что, несмотря на усиление работы ГАИ в текущем месяце и высокие показатели профилактики ДТП, требуется приложить еще больше усилий для... 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T11:19+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии перешла на внеплановый усиленный круглосуточный режим работы. Это поручение сотрудникам ГАИ дал замминистра МВД Беслан Чкадуа на экстренном совещании по вопросам дорожной безопасности."С 19 по 24 (ноября - прим.), за пять дней у нас 169 человек в нетрезвом состоянии выявлено. Это беспрецедентно, такого не было никогда," – заявил Чкадуа и добавил, что за сутки сотрудники ГАИ выявляют до 70 фактов превышения скорости и нетрезвой езды.Он рассказал, что в двух недавних авариях погибли трое граждан, за два дня четверо людей получили травмы, еще при одном ДТП тяжело пострадал ребенок.Замминистра сообщил, что МВД представило на рассмотрение правительства проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающие ужесточение наказаний за ряд правонарушений, в частности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также о разграничении алкогольного и наркотического опьянений и аресте пьяных водителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/sukhum-otlichilsya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1042664505.html
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абхазия, новости, гаи, мвд абхазии
Госавтоинспекция Абхазии перешла на усиленный круглосуточный режим работы
11:19 29.11.2022 (обновлено: 11:30 29.11.2022)
Замминистра отметил, что, несмотря на усиление работы ГАИ в текущем месяце и высокие показатели профилактики ДТП, требуется приложить еще больше усилий для предотвращения аварий на дорогах.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik.
Госавтоинспекция Абхазии перешла на внеплановый усиленный круглосуточный режим работы. Это поручение сотрудникам ГАИ дал замминистра МВД Беслан Чкадуа на экстренном совещании
по вопросам дорожной безопасности.
В первую очередь это касается аварийно-опасных нарушений правил дорожного движения – превышения скорости и управления автомобилем в нетрезвом виде.
"С 19 по 24 (ноября - прим.), за пять дней у нас 169 человек в нетрезвом состоянии выявлено. Это беспрецедентно, такого не было никогда," – заявил Чкадуа и добавил, что за сутки сотрудники ГАИ выявляют до 70 фактов превышения скорости и нетрезвой езды.
Он рассказал, что в двух недавних авариях погибли трое граждан, за два дня четверо людей получили травмы, еще при одном ДТП тяжело пострадал ребенок.
Замминистра сообщил, что МВД представило на рассмотрение правительства проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающие ужесточение наказаний за ряд правонарушений, в частности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также о разграничении алкогольного и наркотического опьянений и аресте пьяных водителей.