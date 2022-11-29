https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/novyy-terminal-otkroyut-v-aeroportu-sochi-1042872625.html

Новый терминал откроют в аэропорту Сочи

Новый терминал откроют в аэропорту Сочи

Инвестиции в постройку нового терминала составят более 20 миллиардов рублей. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T18:52+0300

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новости

сочи

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Новый терминал в Сочинском аэропорту может быть открыт уже в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Никонова, директора по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" (оператор аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы - прим.ред).Он добавил, что общая сумма инвестиций, вложенных в проект, составит более 20 миллиардов рублей, 15 из них будут вложены в терминал и привокзальную площадь. Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. А сейчас, когда полеты в ряд южных аэропортов временно запрещены, он выполняет еще и роль транзитного хаба. Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html

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