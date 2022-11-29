https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/novyy-terminal-otkroyut-v-aeroportu-sochi-1042872625.html
Новый терминал откроют в аэропорту Сочи
Новый терминал откроют в аэропорту Сочи
Инвестиции в постройку нового терминала составят более 20 миллиардов рублей. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T18:52+0300
2022-11-29T18:52+0300
2022-11-29T18:53+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Новый терминал в Сочинском аэропорту может быть открыт уже в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Никонова, директора по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" (оператор аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы - прим.ред).Он добавил, что общая сумма инвестиций, вложенных в проект, составит более 20 миллиардов рублей, 15 из них будут вложены в терминал и привокзальную площадь. Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. А сейчас, когда полеты в ряд южных аэропортов временно запрещены, он выполняет еще и роль транзитного хаба. Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html
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новости, сочи
Новый терминал откроют в аэропорту Сочи
18:52 29.11.2022 (обновлено: 18:53 29.11.2022)
Инвестиции в постройку нового терминала составят более 20 миллиардов рублей.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik.
Новый терминал в Сочинском аэропорту может быть открыт уже в 2026 году, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Александра Никонова, директора по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" (оператор аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы - прим.ред).
"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры, включая аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году", — сказал Никонов.
Он добавил, что общая сумма инвестиций, вложенных в проект, составит более 20 миллиардов рублей, 15 из них будут вложены в терминал и привокзальную площадь.
Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. А сейчас, когда полеты в ряд южных аэропортов временно запрещены, он выполняет еще и роль транзитного хаба.
Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.