https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/povyshennoe-soderzhanie-tyazhelykh-metallov-vyyavili-v-chernom-more-1042862585.html

Повышенное содержание тяжелых металлов выявили в Черном море

Повышенное содержание тяжелых металлов выявили в Черном море

Тяжелые металлы в морской воде в конечном итоге могут нанести вред человеку, так как они накапливаются в организмах рыб и морских животных, употребляемых в... 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T13:23+0300

2022-11-29T13:23+0300

2022-11-29T13:56+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В ходе исследования проб воды из Черного моря ученые турецкого Черноморского технического университета (KTU) выявили повышенное содержание тяжелых металлов у берегов Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.Так в районе города Сюрмене в море было обнаружено повышенное содержание свинца и меди, в районе Орду - мышьяка. Также были обнаружены такие токсичные вещества, как стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.По словам профессора Корая Озшекера, высокое содержание меди и свинца в близких к Грузии районах связано с обилием шахт, хотя государство предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить выбросы. Он добавил, что в конечном итоге содержание металлов в воде наносит ущерб человеку, так как они скапливаются в организмах рыб и других морских животных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html

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турция, черное море, новости, экология, в мире