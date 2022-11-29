https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/problemy-energeticheskoy-otrasli-abkhazii-obsudili-na-prezidentskom-soveschanii-1042867490.html

Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили на президентском совещании

Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили на президентском совещании

При нынешнем объеме потребления согласованного перетока не хватит для обеспечения светом всей республики до конца года. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T15:03+0300

2022-11-29T15:03+0300

2022-11-29T15:23+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Президент Абхазии обсудил проблемы энергетической отрасли с руководством правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Озган добавила, что этого недостаточно, так как для обеспечения республики бесперебойным электричеством необходим объем в 340 миллионов кВт⋅ч."Сейчас у нас суточное потребление 8,7 миллиона кВт⋅ч, из них порядка 6,6 миллиона – это российский свет, около двух миллионов мы получаем от ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений", – пояснила Озган.Также вице-премьер сообщила, что абхазские энергетики совместно со сторонними специалистами начали ремонт на ВЛ "Ачгуара". Озган добавила, что работы завершатся до конца декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii--1042758633.html

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