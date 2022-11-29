https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/problemy-energeticheskoy-otrasli-abkhazii-obsudili-na-prezidentskom-soveschanii-1042867490.html
Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили на президентском совещании
Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили на президентском совещании
При нынешнем объеме потребления согласованного перетока не хватит для обеспечения светом всей республики до конца года. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T15:03+0300
2022-11-29T15:03+0300
2022-11-29T15:23+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Президент Абхазии обсудил проблемы энергетической отрасли с руководством правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Озган добавила, что этого недостаточно, так как для обеспечения республики бесперебойным электричеством необходим объем в 340 миллионов кВт⋅ч."Сейчас у нас суточное потребление 8,7 миллиона кВт⋅ч, из них порядка 6,6 миллиона – это российский свет, около двух миллионов мы получаем от ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений", – пояснила Озган.Также вице-премьер сообщила, что абхазские энергетики совместно со сторонними специалистами начали ремонт на ВЛ "Ачгуара". Озган добавила, что работы завершатся до конца декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii--1042758633.html
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Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили на президентском совещании
15:03 29.11.2022 (обновлено: 15:23 29.11.2022)
При нынешнем объеме потребления согласованного перетока не хватит для обеспечения светом всей республики до конца года.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik.
Президент Абхазии обсудил проблемы энергетической отрасли с руководством правительства. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
По сообщению вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, объем перетока из России составит 280 миллионов кВт⋅ч.
Озган добавила, что этого недостаточно, так как для обеспечения республики бесперебойным электричеством необходим объем в 340 миллионов кВт⋅ч.
"Сейчас у нас суточное потребление 8,7 миллиона кВт⋅ч, из них порядка 6,6 миллиона – это российский свет, около двух миллионов мы получаем от ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений", – пояснила Озган.
Также вице-премьер сообщила, что абхазские энергетики совместно со сторонними специалистами начали ремонт на ВЛ "Ачгуара". Озган добавила, что работы завершатся до конца декабря.