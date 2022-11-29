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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с теплыми массами воздуха. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T17:41+0300
2022-11-29T17:41+0300
2022-11-29T17:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В среду, 30 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 ноября
17:41 29.11.2022 (обновлено: 17:56 29.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В среду, 30 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.