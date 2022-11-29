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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с теплыми массами воздуха. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

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2022-11-29T17:41+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В среду, 30 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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