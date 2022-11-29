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Самка павиана гамадрила сбежала из питомника в Сухуме

Самка павиана гамадрила сбежала из питомника в Сухуме

Сотрудники Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии занимаются поисками пропавшего животного. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T15:34+0300

2022-11-29T15:34+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Самка павиана гамадрила сбежала из питомника обезьян Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии 29 ноября. Об этом Sputnik сообщил директор института Зураб Миквабия.По его словам, животному примерно четыре года. На вопрос об обстоятельствах побега Миквабия ответил, что причина в "человеческом факторе".В социальных сетях также распространилось видео, где животное бегает по одной из улиц Сухума.Один из самых крупных побегов из питомника произошел в 2020 году. Тогда были потеряны четыре обезьяны породы павиан анубис. Беглецы были вскоре пойманы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/delo-o-pokhischenii-obezyan-chto-izvestno-1039135344.html

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