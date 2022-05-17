https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/delo-o-pokhischenii-obezyan-chto-izvestno-1039135344.html

Дело о похищении обезьян: что известно

Дело о похищении обезьян: что известно

По сообщению МВД Абхазии, в конце марта 2022 года гражданин России Умар Алакаев совершил хищение из Сухумского питомника девяти яванских обезьян. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T13:00+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikВозбуждение дела16 мая МВД республики сообщило о том, что в производстве следственного отдела УВД по Сухуму находится уголовное дело, согласно материалам которого 26-летний житель Карачаевска Умар Алакаев, имея корыстный умысел, в конце марта взломал клетку №2 в Государственном научном учреждении "Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии" и похитил девять яванских макак.МВД сообщило о том, что причастность гражданина Алакаева к совершению преступления была доказана следствием, и он был объявлен в розыск. В данный момент ведомство продолжает следственные мероприятия, детали которого не раскрываются.Комментарий НИИЭПиТаЗа комментарием по этому делу Sputnik обратился к директору Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ) Зурабу Миквабия. По его словам, в конце марта похитители взломали клетку и усыпили обезьян, но, скорее всего, не рассчитали дозу снотворного, из-за чего три из девяти похищенных погибли."Они (злоумышленники - прим.) зашли во внутреннюю клетку, где разрезали сетку и через эту сетку достали обезьян. Они их усыпили, когда похитители вышли, их увидел сторож, они были с сумками. Сторож спросил, что они несут в сумках, они ответили, что там обезьяны, и что договорились с директором", – сказал Миквабия.Поэтому у сторожа не возникло сомнений в словах Алакаева. Каждый обмен обезьянами задокументирован, он производился строго по акту, добавил Миквабия."Мы не знали, что обезьяны украдены, узнали об этом только на следующее утро. Когда он (Алакаев - прим.) переходил границу, его зафиксировали видеокамеры. Здесь, в Абхазии, задержали его знакомого, который показал, где бросили умерших обезьян и дал признательные показания в том, что обезьяны были украдены. Против Алакаева уже возбуждено не одно уголовное дело - в Казахстане, два дела в России", – утверждает руководитель НИИЭПиТа.Зураб Миквабия также сообщил, что ущерб Сухумскому обезьяньему питомнику составляет 40 тысяч долларов.Версия подозреваемогоВ редакцию Sputnik обратился сам подозреваемый Умар Алакаев (контакты есть в редакции - прим.), против которого Министерство внутренних дел республики завело уголовное дело.Алакаев подтвердили, что специализируется на продаже животных, что с Сухумским обезьяньим питомником сотрудничал с прошлого лета и редких особей в Абхазию привозил именно он.Он утверждает, что отказался от последней сделки, так как его не устроили условия, уехал в тот же вечер, забрав лемуров, которых должен был обменять. К краже обезьян, заверил Алакаев, он не имеет никакого отношения.На вопрос о том, как он смог провезти лемуров через границу, Алакаев пояснил, что животные относятся к кошачьим, и потому их можно провозить по ветеринарным паспортам.В Сухумском питомнике обезьян содержится около 600 приматов, и руководство планирует увеличивать количество животных для привлечения посетителей. У него богатая история – августе 2022 года НИИЭПиТ будет отмечать 95 лет со дня создания.За долгие годы существования институт переживал периоды и падения, и расцвета, однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и сегодня в нем продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-krazhi-obezyan-iz-pitomnika-v-sukhume-1039121649.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/teplye-kletki-i-usilennoe-pitanie-kak-obezyany-v-sukhumskom-pitomnike-perezhivayut-kholoda-1037213921.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/mogli-by-luchshe-chto-pomeshalo-obezyanemu-pitomniku-prinyat-bolshe-turistov-1036151020.html

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