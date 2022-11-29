https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vazagov-o-zaprete-na-vizy-po-rossiyskim-pasportam-es-otkazyvaetsya-ot-svoikh-printsipov-1042844099.html

Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов

Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов

В беседе с радио Sputnik глава информационного аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов прокомментировал решение Евросоюза... 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T11:43+0300

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Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов

Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии."Все это лежит в русле антироссийской политики. И судя по всему, на волне этой политики Евросоюз фактически отказывается от своих главных принципов и постулатов, на которых в свое время создавалась эта организация", – сказал Вазагов.Он добавил, что доминирование русофобии усиливается с каждым днем. Недавно был уволен сотрудник наблюдательной миссии ЕС в Грузии, заподозренный в пророссийских взглядах.

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