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Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов
Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов
В беседе с радио Sputnik глава информационного аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов прокомментировал решение Евросоюза... 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T11:43+0300
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Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов
Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии."Все это лежит в русле антироссийской политики. И судя по всему, на волне этой политики Евросоюз фактически отказывается от своих главных принципов и постулатов, на которых в свое время создавалась эта организация", – сказал Вазагов.Он добавил, что доминирование русофобии усиливается с каждым днем. Недавно был уволен сотрудник наблюдательной миссии ЕС в Грузии, заподозренный в пророссийских взглядах.
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Вазагов о запрете на визы по российским паспортам: ЕС отказывается от своих принципов
11:43 29.11.2022 (обновлено: 11:48 29.11.2022)
В беседе с радио Sputnik глава информационного аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов прокомментировал решение Евросоюза о запрете на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России.
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.
"Все это лежит в русле антироссийской политики. И судя по всему, на волне этой политики Евросоюз фактически отказывается от своих главных принципов и постулатов, на которых в свое время создавалась эта организация", – сказал Вазагов.
Он добавил, что доминирование русофобии усиливается с каждым днем. Недавно был уволен сотрудник наблюдательной миссии ЕС в Грузии, заподозренный в пророссийских взглядах.